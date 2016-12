A diez días de la 38° edición de la Maratón Internacional de Reyes de Concordia

Concordia se apronta para vivir su máxima fiesta atlética

El primer sábado del 2017 se corre la trigésimo octava edición de la Maratón Internacional de Reyes, que ha crecido año a año y de la que han participado en cada una de las últimas ediciones 5 mil atletas de todo el mundo. La prueba más importante del litoral argentino tiene un plus que la hace única: el aliento de todos los concordienses que en cada esquina de su recorrido alienta a los deportistas viviendose así una fiesta única. Además de los premios y el prestigio para quienes la corren, habrá más de 200 mil pesos en premio y el sorteo de un auto cero kilómetro entre quienes la corren.

El sábado 7 de enero -partiendo desde calles San Lorenzo y Sarmiento a las 20 horas – se correrá la XXXVIII Maratón Internacional de Reyes de Concordia. El recorrido, el paisaje, los premios, la organización, la importancia del evento en el calendario deportivo nacional: todos estos aspectos hacen de Reyes una de las pruebas más convocantes. Sin embargo, su sello distintivo sigue siendo el acompañamiento del público en cada uno de los 10 kilómetros que completan el circuito. En todas las calles, en cada esquina, en los puntos más importantes del recorrido la gente alienta el paso de los corredores.

Esta nueva edición de la Maratón de Reyes abre un calendario 2017 de eventos deportivos y culturales para la ciudad de Concordia. Al respecto, el intendente Enrique Cresto, quien durante muchos años participó de la misma y fue Director General en las últimas ediciones, destacó “la importancia de la Maratón, porque es una de las pruebas atléticas más importantes del litoral, pero a su vez significa un atractivo turístico, tanto para quienes vienen a participar como de los turistas que la presencian y disfrutan como cada uno de los concordienses”, señaló.

En efecto, el recorrido de la Maratón es por la zona céntrica de la ciudad y por algunos de los principales atractivos turísticos de Concordia para el verano: como la Costanera y el Corsódromo, donde se organiza la llegada.

“Esta es una carrera que siempre se mantuvo vigente, aún en los momentos más difíciles. Con el paso del tiempo y el acompañamiento de la gente fue creciendo y siempre tratando de mejorar hasta que en estos últimos años, se le pudo dar el impulso definitivo para potenciar el despegue y posicionamiento de la Maratón entre los eventos más importantes de la Argentina”, resaltó Cresto. “El Municipio, el gobierno provincial, CTM, las instituciones deportivas y los sponsors privados, trabajando en conjunto hacemos posible su realización”, enfatizó.

Testimonios

El atleta olímpico Federico Bruno, triple campeón de la Maratón de Reyes, no duda en señalar que “es una carrera y una gran fiesta. He corrido en todo el mundo, pero como éste no hay otro igual. La cantidad de gente que te alienta durante todo el circuito es realmente impresionante”.

El atleta keniata Julius Rono, quien fuera el primer africano en subirse al más alto lugar en el podio de la competencia en el 2013, coincide con Bruno. “Apenas largás ya te alienta la gente hasta el final de la carrera. ¡Es increible! Una competencia única donde se disfruta durante todo el circuito”, resaltó.

Organización

“Hay mucha gente trabajando en la logística y en cada aspecto de la carrera. Vamos a tener asistencia personalizada en la zona de llegada y, como siempre, tomaremos todos los recaudos de atención médica, abastecimiento e hidratación ante cualquier inconveniente que pueda surgir debido a las altas temperaturas. También este año se está trabajando mucho con el tema del certificado de aptitud física, para garantizar que los participantes cumplan con la premisa de correr responsablemente y disfrutando en plenitud de esta fiesta deportiva. Y así también se decidió que el horario de largada sea a las 20 horas”, comentaron el Coordinador de Eventos del municipio Marcelo Flores y Edison Costa de la Asociación Concordiense de Atletismo, entidad fiscalizadora del evento.

En este sentido, el Secretario de Deportes de la Municipalidad, Marcelo Cresto, comentó que “los profesores de la Secretaría están coordinando todo lo referente a lo que son los puestos de hidratación, y trabajando en forma conjunta con la Asociación de Atletismo para que vivamos nuevamente una gran maratón. También estamos llevando adelante la inscripción presencial, teniendo una muy alta participación en los primeros días. Como siempre, los locales se pueden inscribir presencialmente en los días previos, y para los atletas que vengan de otra ciudad y no se hayan inscripto a través del sitio web, lo podrán hacer el mismo día de la competencia”.

Números

La buena marcha de las inscripciones y las variadas consultas en la página web de la maratón permiten anticipar que habrá más de 4500 atletas en el circuito. Desde la organización adelantaron que se invertirán más de doscientos mil pesos en la premiación. Además, cada uno de los que llegue a la meta participará del sorteo de un automóvil 0 Km, e importantes obsequios de los sponsors.

A todo esto debe sumarse la participación de miles de niños y adolescentes en la Maratón Infantil (que se correrá el día previo, el viernes 6 de enero), como gran antesala de la competencia mayor; y más de 700 voluntarios (policías, agentes de tránsito, personal de salud y emergencias, efectivos de prefectura, colaboradores, trabajadores municipales, etc.) que aportan su trabajo anónimo y solidario para contribuir al éxito de esta fiesta deportiva en sus diferentes instancias y categorías.

La Maratón Internacional de Reyes de Concordia es un evento único, que toda la ciudad acompaña, y que se vive con gran pasión. Es una competencia ya arraigada en la tradición concordiense que todos esperan. Próximo a cumplirse 40 años desde que se corrió por primera vez, en aquella oportunidad con apenas poco más de 20 corredores, hoy su éxito está garantizado por ser multitudinaria y por las aspiraciones de seguir creciendo. Los interesados en inscribirse o ampliar la información referida a la Maratón pueden visitar la página web oficial del evento:www.maratondereyes.com y en Facebook: www.facebook.com/maratondereyes

