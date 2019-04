Comienza el nuevo servicio puerta a puerta, más simple y con límite de 3 mil dólares

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitará a partir de este lunes el nuevo servicio puerta a puerta para las compras internacionales a través del Correo Argentino, en el que se simplifica el trámite y ya no será necesario ir hasta la Aduana para retirar la compra.

La medida fue implementada por la AFIP a través de la Resolución General 4.447/2019, publicada el viernes en el Boletín Oficial, y comprende a las compras realizadas en el extranjero que no superen los 3 mil dólares y que por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial.

La resolución establece que a partir de abril, la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de u único envío anual de 25 dólares, a 12 envíos de 50 dólares cada uno en el mismo período.

Otra diferencia respecto del sistema que rige en la actualidad es que tampoco será necesario realizar el trámite a través de la página web de la AFIP, ni contar con Clave Fiscal nivel 3 para realizarlo.

Con el nuevo mecanismo, el destinatario recibirá, como sucedía hasta ahora, una notificación del Correo Oficial a través de la cual se le informará que existe un envío a su nombre, indicando el número de tracking asociado.

Con este número, deberá completar la Declaración Simplificada de envíos postales internacionales en el sitio web del correo (www.correoargentino.com.ar).

De corresponder el pago del tributo único del 50% sobre el importe excedente de la franquicia, el usuario recibirá en forma automática una liquidación que deberá cancelarse en un plazo máximo de 24 horas.

La resolución expresa que “una vez validado el pago y de no requerirse por parte del servicio aduanero la entrega presencial del envío”, se procederá a liberarlo para su remisión al domicilio declarado por el comprador.

El nuevo régimen contempla, no obstante, que el servicio aduanero “podrá observar el valor declarado, reliquidándolo conforme a la verificación realizada”.

Según se desprende de la resolución, también se permitirá “la introducción de especialidades medicinales”, previa presentación de las recetas médicas, que deberán estar “intervenidas” por autoridades sanitarias nacionales.

Asimismo, quedó establecido que los libros, impresos y documentos seleccionados por el servicio aduanero, previo control mediante métodos no intrusivos, “serán librados bajo el servicio puerta a puerta sin la exigencia de confeccionar la Declaración Simplificada de envíos postales internacionales”.

En caso que el destinatario desconociese el contenido del envío, deberá indicarlo en la declaración y concurrir (personalmente o representado) a la sucursal del Correo Oficial con asiento de aduana a efectos de tomar conocimiento y efectuar el pago para la entrega.

Gustavo Papini, director general de Correo Argentino, expresó que “el nuevo servicio puerta a puerta busca responder a los desafíos del comercio electrónico internacional, ofreciéndoles a los compradores velocidad en la entrega, información de sus envíos en todo el proceso y precisión del momento de la entrega”.

Hasta ahora, toda compra realizada en el exterior se iniciaba con una notificación por telegrama del Correo Oficial sobre la existencia de un envío y, para poder retirar la mercadería, el consumidor debía contar con Clave Fiscal nivel 3, un requisito que a partir de la entrada en vigencia de la resolución ya no será necesario.

Asimismo, el sistema evitará las demoras que se producían hasta hoy para retirar los productos de la Aduana, ocasionadas por la alta demanda y la saturación de los sistemas de gestión.

En esta nota:

Servicio puerta a puerta

Compartí

Share on whatsapp Share on facebook

Share on twitter

Copiado! Share on copy

Sistema Puerta a Puerta

29/03/2019

Las compras al exterior ahora pueden llegar a los 3.000 dólares

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decretó el aumento del limite para los pedidos dentro del regimen conocido como Puerta a Puerta para compras en el exterior.

El incremento a 3 mil dólares es a partir de este viernes y, como siempre, es para productos de uso o consumo personal y que “por su especie y cantidad no hagan presumir finalidad comercial”, de acuerdo a la Resolución General 4447/2019 publicada en el Boletín Oficial.

Antes era de U$S1.000 y excluía a la mayoría de los productos electrónicos de alta gama, entre otros. Además, se podrán ingresar 12 envíos al año de U$S 50 cada uno, libre de impuestos.

Esto significa el doble del limite que regía hasta el jueves de US$ 25. Estos límites, sin embargo, no son acumulables. Es decir: no puede comprarse un producto de 40 y otro de 60, ninguno puede pasar los 50 billetes verdes.

Todo el tramite se podrá hacer on line y no hará falta ir hasta la Aduana. El pasado 22 de marzo se estableció, justamente, que “si el envío sobrepasare el valor o el cupo anual establecidos precedentemente, el excedente quedará sujeto al pago de los tributos correspondientes al presente régimen”.

Cuando se tratare de exportación de envíos postales destinados a ayuda familiar u obsequio personal, constituidos, entre otros, por ropa usada o productos promocionales con o sin uso, la mercadería será verificada por el servicio aduanero, el cual determinará si esa mercadería se encuentra alcanzada por el presente régimen. Estos envíos sólo podrán efectuarse una vez por mes y por persona, siempre que el valor de cada envío no excediere el equivalente U$S 5.000”, indica la nueva normativa.

Cabe recordar que la Aduana introdujo nueva tecnología para controlar de manera más precisa y veloz los paquetes recibidos desde el exterior. Y que quedaron liberados, por un “perdón oficial”, todos los paquetes retenidos en la Aduana.

Los precios en la Argentina y la región

Los precios de la tecnología en la Argentina siguen siendo los menos competitivos de la región. Según un reciente relevamiento de la tienda de e-commerce Linio, que calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región, el precio promedio regional de un producto tecnológico es de U$S$834 , en Argentina es de U$S200 más.

En el estudio, se desprende que Colombia es el país más barato de América latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de U$S724 y U$S1.036 respectivamente.

Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio, gastaría en total U$S7.203 lo que representa 3.310 dólares más que un estadounidense.

México es el país más barato para comprar computadoras Mac, a un precio promedio de U$S 1.720, 516 menos que en Ecuador, el país más caro. En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.

Cómo funcionará ahora el sistema Puerta a Puerta

El destinatario recibe una notificación del Correo Oficial en el que se indica que tiene un envío asociado. Esto incluye el número de tracking. El usuario debe completar la “Declaración simplificada de envíos postales internacionales” en el sitio web del correo destinado a tal efecto (www.epago.correoargentino.com.ar) utilizando el número de tracking. Además, se puede autorizar al personal del Correo Oficial para que lo represente en el acto de verificación y al retiro del envío. Ya no será necesario ingresar a la página web de la AFIP ni tener clave fiscal de nivel 3 para recibir los paquetes. En caso de que la verificación del servicio aduanero resulte bien, se cerrará el envío de manera que no pueda ser abierto nuevamente hasta que le llegue al destinatario. La AFIP controlará que no supere el cupo. En caso de que esto suceda, el usuario recibirá a través de la web del correo una liquidación que deberá abonar en las 24 horas siguientes. Si esto no sucede en tiempo y forma, el usuario deberá solicitar una nueva liquidación, que incluirá en todos los casos una "tasa del servicio y almacenaje". Una vez validado el pago, y salvo que la Aduana pida que el paquete se retire personalmente, el mismo quedará liberado para que el Correo Oficial se lo entregue al destinatario. Las alternativas Para muchos argentinos, Amazon y eBay pueden quedar demasiado lejos debido a los costos en dólares pero también a los altos precios de los productos. Sin embargo, hay alternativas.

Fuente: El Cronista