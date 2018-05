Allanaron la Protectora de Animales y secuestraron todos los medicamentos.

Me Gusta Me gusta Me encanta Jajaja Que Loco.. Que triste Me da bronca

A través de la página oficial se dio conocimiento de una denuncia efectuada por la Sra. Cristina Leiva donde pidió intención de la Fiscalía. Hoy por la mañana policía de Entre Ríos se llevó todos los medicamentos de las mascotas en tratamiento de donde Funciona la Protectora de Animales.

El secuestro de dichos medicamentos hará que el pocos días muchos de las animalitos refugiados mueran sin recibir la atención correspondiente.

Textual sitio Oficial Facebook:

🐾UN ABRAZO A NUESTRO REFU🐾

HOY SI ES UN DIA MUY GRIS

Muy gris y triste.

Lamentamos darles está noticia, pero siempre publicamos lo que sucede en Nuestro Refu… las adopción, los ingresos, las alegrias, los juegos… hoy también vamos a publicar esto.

Desde las 8:00 hs de la mañana El Refu está siendo allanado por orden de fiscalía por una denuncia recibida por Administración Fraudulenta y Practica Ilegal de la Medicina Veterinaria, realizada por la Sra. Leiva.

No tenemos palabra para explicar tanto dolor por nuestros perros.

Se han secuestrado todos los libros contables, comprobantes de pago y demás documental y también todos los medicamentos de nuestros refugiados y los revisaron a cada uno de ellos.

Entendemos que el Sr. Fiscal, la policía y el médico veterinario solo cumplen con su deber, y agradecemos a estos últimos por el excelente trato con el que están llevando a cabo la medida.

Queremos hacerles saber, a la persona que nos denunció y a ustedes que estamos todos tranquilos porque la institución tiene toda su documentación en regla, y porque como siempre pueden ver en las fotos, los casos de perros con heridas graves son tratados con veterinarios.

Estamos tranquilos pero tristes y preocupados porque hoy nuestros refugiados no tomaran sus medicamentos diarios. Ni hoy… ni mañana… ni pasado….

No duele el alma que sucedan estas cosas, pero no por nosotros, porque cada uno de los que integran la Comisión Directiva de la Sociedad Protectora de Animales Concordia, no necesita integrar ninguna comisión para ayudar y colaborar, lo harán siempre desde el lugar que les toque estar. Nos duele en el alma por ellos, porque parece que no alcanza el abandono y el maltrato que vivieron, hoy también tuvieron que ver como vaciaban su casita.

Y también queremos informar, que a raíz de lo sucedido, no podremos recibir más casos de perros heridos, chocados, maltratados, ni podremos salir a rescatar a ningún animal más hasta tanto no terminemos de atender este tema, ya que debemos concurrir al abogado y a la contadora y utilizar los pocos recursos que tenemos en ello. Tampoco podemos recibir perros que necesiten curabichera, pervinox, etc, porque ni siquiera algodón tenemos. No quedo ninguna de las colaboración que hemos recibido en El Refu, más que el alimento para los perros.

Es tan contradictorio amar a los animales y provocar esto…

El Refu y su página, hoy no funcionarán como todos los días.

HOY TODOS ABRAZAMOS AL REFU.

Porque el Refu no es de algunos, es de todos ustedes