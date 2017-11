Aníbal Fernández dice que no quiere terminar como De Vido

Me Gusta Me gusta Me encanta Jajaja Que Loco.. Que triste Me da bronca

En la carta que publicó en Facebook, el ex jefe de Gabinete le cuestiona a Cristina Kirchner por qué no defiende a los presos k.

Existen dos tipos de peronismo. Hay un peronismo institucional que está negociando con el Gobierno, un acuerdo que a lo mejor se firme el jueves.Los propios sindicatos están negociando y progresando la negociación con el ministro de Trabajo por la reforma laboral.

Otro, es el peronismo kirchnerista que está en una pelea epistolar muy llamativa.Primero fue Julio De Vido , que dijo que sabía cosas.Después apareció Aníbal Fernández que le hizo dos reclamos a Cristina Kirchner . Uno relacionado a la mala campaña y a la mala elección de candidatos.Tiene razón en ese sentido si se mira la estrategia de Cristina en la última elección, ya que eligió candidatos poco conocidos y muy fanáticos de ella.Pero Cristina también se equivocó en 2015 cuando lo eligió a Aníbal Fernández como candidato a la provincia de Buenos Aires.Él fue un mal candidato de Cristina.Hay además otro reclamo más profundo hacia Cristina.

Todos los días hacía declaraciones para criticar a los de su espacio y eso forma parte del segundo reclamo de Aníbal a Cristina.“Yo me jugué como varios por su Gobierno y usted nos considera a nosotros como personas que tenemos que salir y que somos piantavotos”, le dice Aníbal a Cristina.Es como decirle: “Nosotros pusimos la cara por usted ”Aníbal está probablemente haciendo un reclamo más profundo que es qué está haciendo Cristina con los apresados, por qué no los defiende.Aníbal tiene la causa de Fútbol Para Todos , la causa Qunita y la de la efedrina.

Él piensa: “No quiero ser el próximo De Vido”.La diferencia es que Aníbal no tiene fueros.De alguna manera, el reclamo generalizado a Cristina, tanto de De Vido como de Aníbal y de muchos kirchneristas que no sacan la cara, que no son conocidos y no quieren exponerse, es: “Hágase cargo de lo que usted hizo en el Gobierno y de los que hicimos cosas en su nombre”.La situación se complica porque esta es la gente más leal que tenía.El único que no habló de los que tenían funciones muy importantes y eran más cercanos a Cristina es Carlos Zannini .Esto está demostrando cierta desesperación ante una Justicia que avanza.

Hay una desesperación en un grupo de funcionarios kirchneristas en que esto llegue a ellos.Lo de Alejandro Burzaco de alguna manera complica a Aníbal Fernández porque, si bien está hablando del FIFA Gate, en Argentina hay dos causas: una es la del delación premiada de Burzaco, donde él habla de lo que se pago en el marco de la FIFA por los derechos del fútbol, pero había previamente una causa abierta por los manejos del Fútbol Para Todos que está en manos de la jueza María Servini de Cubría . Está relacionado porque el personaje es el mismo.El propio Aníbal ratifica que el que halaba con Julio Grondona era Zannini.Grondona fue socio de los Kirchner y de varios funcionarios kirchneristas.Burzaco agrega y dice: “Le pagamos 15 millones de dólares en soborno a Julio Grondona”.En ese marco está la estatización de la televisación del fútbol, donde tuvo un gran protagonismo en su época.

Lo que aparece acá es qué se hizo con el fútbol en Argentina.En el caso de Fútbol Para Todos no es ajeno porque el que ponía la firma era él.Los jueces se dejan llevar más por la sensibilidad política que por la sensibilidad jurídica.Cuando se habla con los fiscales y jueces, ignoran qué quiere el Gobierno.Son jueces muy sensibles a lo político y muy poco sensibles a la sociedad.

La nacion

Me Gusta Me gusta Me encanta Jajaja Que Loco.. Que triste Me da bronca

31 Compartido Compartir Tweet