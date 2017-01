⏯ Escuchar Noticia

Argentina: Cómo afectará la “era Trump” a la economía de nuestro país

Los funcionarios, empresarios y analistas observan que la inestabilidad económica que anticipa el mundo tiene tres posibles canales de contagio: el comercial, el financiero y el de las inversiones. El Gobierno ya comenzó a blindarse.

La semana pasada, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, recibió a un grupo de periodistas para explicar el programa financiero de Argentina para este año. La pregunta fue inevitable: ¿Qué pasará en el mundo y en los mercados una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos? La respuesta fue poco protocolar, pero sincera: “No sé lo que puede pasar. Nadie sabe”.

Esa incertidumbre se repite en otras alas del Gobierno, en el mundo empresario y en los analistas que siguen el día a día de los mercados. Trump ganó las elecciones de Estados Unidos con una promesa de mayor proteccionismo comercial en la principal economía del planeta. Basta recorrer el cinturón industrial de Cleveland, Ohio, en el centro-este del país, para entender por qué prendió tanto su discurso en la clase media blanca estadounidense: el otrora polo autopartista era en 2015 una acumulación de galpones cerrados que acumulan telarañas a la espera de una reconversión económica que nunca llega, casas deshabitadas con el cartel de “for sale” (en venta), que trabajadores perdieron por la crisis de las hipotecas y calles agrietadas.

Ellos esperan el resurgir industrial que impulsa Trump. Para implementarlo, el presidente prometió aumentar aranceles y cerrar más su economía. Las principales automotrices del mundo desandan inversiones en México y otros países para devolverlas a Estados Unidos. Lo mismo podría pasar con otros sectores de la economía. Y eso, de expandirse, afectará al mundo y a Argentina.

El efecto Trump puede aterrizar en el país en tres aviones: uno financiero, uno comercial y uno de inversoines en la economía real.

El comercio

Que la principal economía del planeta se vuelva más proteccionista en tiempos en que el gobierno de Mauricio Macri abre las fronteras e intenta negociar tratados de libre comercio con el mundo no es una buena noticia. El contexto cambió.

Según datos que recopiló la consultora Abeceb, el comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos rozó los 12.000 millones de dólares en 2016. Argentina importó por u$s 7025 millones y exportó por u$s 4923 millones. El déficit comercial, de u$s 2101 millones, fue menor al del año anterior. Y las exportaciones crecieron 45 por ciento interanual.

La asunción de Trump encuentra al gobierno argentino reflotando el comercio bilateral. A fines de diciembre se confirmó que las carnes y los limones podrán ingresar a Estados Unidos sin arancel. Son dos mercados muy importantes, sobre todo para los productores. La producción de limones es uno de los principales ingresos genuinos de Tucumán.

Lo que pase en Estados Unidos es particularmente importante para los producores de jugos, azúcar, aceites esenciales (materia prima de los perfumes) y bebidas alcohólicas, y para los fabricantes de aluminio. Ellos destinan más del 40 por ciento de las exportaciones al país del norte. Cualquier cambio en las reglas de juego los afectará.

La primera respuesta del Gobierno argentino ante este escenario es tener a una mayor apertura comercial. La canciller Susana Malcorra anticipó en Davos que negociarán con Brasil una búsqueda de más mercados libres de aranceles desde el Mercosur. Apuntan a Europa, Asia y África.

La deuda

Meses atrás, los analistas estimaban que el principal canal de contagio sería el financiero. Como Argentina tiene que emitir deuda externa para financiar otros vencimientos de títulos y un déficit fiscal de 4,2 por ciento, cualquier estornudo de Estados Unidos que impacte en los siempre volátiles y susceptibles mercados iba a afectar el costo del financiamiento argentino. Un mundo más duro significan tasas más altas y hasta la posibilidad de un cierre de mercados, de inversores reticentes a prestar plata a un costo razonable.

El programa de Trump implicaría un aumento del déficit fiscal de Estados Unidos. Eso llevaría a un incremento en la inflación de ese país, que deberá emitir más dinero o tomar más deuda. Cuando aumente la inflación, subirán las tasas de interés. Y los capitales aprovecharán el mayor rendimiento, en detrimento de los países emergentes. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, sube el rendimiento que los fondos de inversión le exigirán a Argentina y a cualquier otro país de América Latina para pedirle dinero.

En este caso, la respuesta del Gobierno fue inmediata. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas concretó un préstamo de u$s 6000 millones con bancos y ayer emitió otros u$s 7000 millones en los mercados. Esos u$s 13.000 millones, conseguidos a tasas de interés más bajas que las que pagaba el país hasta el año pasado, cierran buena parte del programa financiero. El 65 por ciento de la deuda que el país planeaba conseguir en el exterior ya está asegurada.

Las inversiones

Las empresas de origen estadounidense lideran el podio de inversión extranjera directa en Argentina, con 19.800 millones de dólares, según Abeceb.

Meses atrás, el Gobierno puso online un contador de anuncios de inversión que muestra cuántos desembolsos se comprometieron en el país para los próximos años. Estados Unidos lidera ese ranking, si no se consideran los compromisos de empresas argentinas. Las compañías del país del norte anunciaron inversiones por más de 8680,9 millones de dólares hasta 2019.

Por ahora, Trump presiona a empresas que invierten en México y Asia para que regresen a Estados Unidos. ¿Se resentirá el flujo de inversiones hacia Argentina? Nadie tiene la menor idea.

