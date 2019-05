Viuda a los 24 y con cuatro hijos; el asesino libre y todos miran para el costado

Daniela Benítez, era la pareja de Sergio “Popi” Gómez; el joven que asesinaron hace un mes en Benito Legeren. La joven mujer, comento que sus hijos; testigos presenciales del sangriento hecho, no recibieron ayuda psicológica y que el estado la abandono. También, afirmo que la mujer del asesino vende drogas y que la policía no está interesada en capturar a quien mato al padre de sus cuatro hijos.

Daniela Benitez, participo del programa Sin Vergüenza, que también se emite por Streaming en las redes sociales desde los estudios de FM Cadena Entrerriana, donde conto como fueron los ultimo minutos con vida de Sergio “Popi” Gómez; su pareja a quien le dispararon en la zona abdominal.

“Fue el 1º de mayo, como a las 20 horas, cuando escucha que Diego “Pata de perro” Moledo, le dice “Popi” sali, y ahí es cuando mi marido va hasta el portón con mi hijo Braian de 3 años, y le tira un disparo en el estómago sin decirle nada; estando presentes mis cuatro hijos y mis dos sobrinos”, relato.

Luego, la joven madre, también sumo que la bala estaba calada y que todo el altercado se había generado por falsos comentarios de “Nacho” Agüero; un hombre que acompaño a Moledo, hasta la casa de la víctima.

Abandonada

Más adelante, Daniela Benítez, expreso que por el momento no recibe ayuda de ninguna institución estatal, y que trabaja para darle de comer a sus cuatro hijos; uno de 9, dos mellizos de 7 y el más chico de solo 3 años.

“Yo siento que la policía, no tiene interés en capturar a “Pata de perro”, porque el antes de este hecho vendía drogas, y ahora lo hace su mujer, entonces no entiendo como no investigan para dar con este asesino, porque estoy seguro que detrás de la venta de esa droga está metido él”, disparo, y agrego que “cuando tengo que venir a la policía y la fiscalía para preguntar si hay alguna novedad; es muy notable como no tienen interés en capturarlo”, afirmo.

Comida

Además, la mujer conto entre lágrimas, que sus hijos solo ven un buen plato de comida los días domingo, “cuando van a comer a un comedor, porque como no pueden ir a la escuela, ya que nos volvimos al barrio Los Pájaros, y por eso no consigo banco en la escuela de ese barrio, entonces comemos de las changas que yo puedo hacer”, se lamentó.

Los chicos

En la parte final, la mujer de 24 años, reitero que no solo ella se siente abandonada, “sino mis hijos, porque hasta el momento no les han dado una ayuda psicológica; se imaginan que el nene de tres años, estaba de la mano de su padre cuando lo mataron, y todos los otros chicos también vieron todo”, grafico.

