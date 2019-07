Aún no identifican al hombre fallecido en la vía pública

Personal de comisaría cuarta en la víspera, siendo aprox. las 18:15 horas, en respuesta a un llamado telefónico que alertaba sobre una persona fallecida en la vía pública, se constituyen en calle C. Veiga, frente a la numeración catastral 1451, dónde sobre el césped de la vereda yacía el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Se dió intervención al Médico de Policía, quién diagnostico Muerte Natural, probablemente por Paro Cardio respiratorio No Traumático. Una vez examinado por el médico se registró las ropas del occiso, constatando que no portaba documento de identidad o documentación que acredite su identidad.

Se comunicó la situación al Agente Fiscal Dr. Zabaleta quién dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y se labren actuaciones para Establecer Formas y Circunstancias.

Aun no se podido establecer la identidad del occiso, el mismo vestía buzo con capucha, campera Gris, zapatillas deportivas negras, con detalles en color anaranjado; tiene aproximadamente entre 60 y 70 años de edad, es delgado; de 1,70 metros aprox.; piel trigueña; pelo lacio castaño corto; barba canosa de varios días.- Aparte de su vestimenta, solo tenía dos paquetes de cigarrillos.-

Se solicita a la ciudadanía que cualquier información que puedan aportar para lograr la identificación de esta persona, comuniquen al 101 o a la comisaría más cercana