Iba en su moto, lo chocó un auto y le tuvieron que amputar una pierna, ahora pide testigos

Un trabajador que desempeña tareas como maletero en la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad había terminado su jornada laboral el día sábado último pasado al amanecer, cuando sufrió un grave accidente.

El lamentable suceso tuvo lugar a las tres de la madrugada del sábado. El trabajador se dirigía a su casa, ubicada en Tte. Ibañez al 800, cuando, por razones que se tratan de establecer, “fue violentamente impactado por un automóvil” que, según el motociclista, “era una R12, que venía de frente y dobló en U, y me chocó en la pierna izquierda, a que la perdí porque me la tuvieron que amputar”, aseguró.

En este sentido, Santos Bernabé Benítez, internado en la sala de cirugía del Hospital Delicia Concepción Masvernat, comentó a cronistas de EL SOL que “ocurrió en San Lorenzo y Entre Ríos, cuando un R12, que venía de frente, dobló en U, me chocó y me dejó con la pierna destrozada; yo le decía por qué doblaste en U, pero él me aseguró que venía por calle Entre Ríos, pero no es así”, advirtió.

Santos Bernabé, muy dolorido y tendido en una cama en el hospital, sostuvo: “si él hubiera venido por calle Entre Ríos, como dice, tendría que haber frenado, es por eso que yo le pido colaboración a la gente y a los que vieron que cuenten cómo pasó, porque yo hay cosas que no me acuerdo. Le pido a los comerciantes que tienen cámaras de seguridad enfocando y que filmaron todo que por favor las aporten a las autoridades para esclarecer el hecho. Yo perdí mi pierna izquierda por este muchacho que me atropelló y quiero que se haga justicia”, enfatizó.

Finalmente, todavía conmovido por lo que le toca vivir y lamentando que se acuerda muy poco del momento del accidente, Santos solicitó a los concordienses que “si alguien tiene algo para colaborar conmigo lo puede hacer en la Terminal de ómnibus, yo trabajo ahí y todos me conocen, aunque ahora no sé si voy a poder seguir trabajando. Tengo que mantener a mi familia que dependía de mi laburo”, recordó.

El sol