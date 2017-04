Una vecina contó a elentrerios.com la situación de inseguridad que vive desde que se mudó al barrio Belgrano, hace casi dos años. “No me importa que no me devuelvan lo robado, quiero que esto deje de ocurrir”, aseguró.

En un año, les han robado en ocho oportunidades, algunas de ellas introduciéndose a su casa. Las últimas veces, tras reiteradas inversiones en materia de seguridad, se llevaron todo aquello que quedaba a mano en el patio trasero.

“Todos sabemos quiénes son, porque viven cerca nuestro. Eso es lo que más bronca da, porque alguien compra todo lo que me robaron, aunque fueran cosas de poco valor como mangueras o sillones de patio. Hay complicidad entre personas del mismo barrio”, enfatizó.

Inclusive la misma familia, haciendo pedidos en redes sociales, ha logrado encontrar para re-comprar sus propios bienes a precios impensables, como la misma notbook de $8000, se la ofrecían luego a $1500.

Alertados por WhatsApp

Al igual que en otros barrios de la ciudad, los vecinos de la cuadra poseen un grupo por el que se alertan en caso de que una alarma comience a sonar o vean alguna situación sospechosa.

Si no somos los vecinos que nos avisamos, quedamos solos”, aseveró, mientras contaba de las reiteradas denuncias que presentó en Comisaría Tercera.

Además, poseen otros grupos de WhatsApp que incluyen a la manzana completa, y otros con más personas del barrio, pero que de igual manera los delincuentes logran encontrar momentos para introducirse a sus hogares.

Carta al Jefe de Policía

A fines de febrero, los vecinos de la cuadra presentaron una nota firmada por cada uno de ellos, pidiendo alguna medida en pos de mayor seguridad en la zona.

“La carta –explicó la vecina– fue dirigida al Comisario Schierloh (ya que en ese momento estaba por hacerse oficial el cambio de jefe que ubicó en ese cargo al Comisario Den Daw). Aún así seguimos a la espera de una respuesta”.

Aquí debajo, la carta presentada a la Jefatura de Policía de Concordia:

