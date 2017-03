⏯ Escuchar Noticia

CAME lanza la segunda edición del concurso “Poné tu energía para cuidar el ambiente”

Luego del éxito de la primera edición en 2015 con más de 150 inscriptos a nivel federal y en el marco de una nueva mesa de trabajo, el martes 5 de julio la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de sus Secretarías de Responsabilidad Social y de Relaciones Institucionales lanzó la segunda edición del concurso de Energías Renovables y Eficiencia Energética. En esta oportunidad el certamen cuenta con numerosos premios y el apoyo institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, universidades y entidades referentes en la temática.

María Cornide (Responsabilidad Social – CAME), Prem Zalzman (Director de Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de la Nación), Mauro Gonzalez (Relaciones Institucionales – CAME), y Pedro Cascales (Industria – CAME) en el lanzamiento del concurso.

“Poné tu energía para cuidar el ambiente” concurso que tiene por objetivo contribuir a la concientización de los ciudadanos sobre el uso responsable y eficiente de los recursos, está dirigido tanto a personas físicas y/o jurídicas, emprendedores, empresas PYME, asociaciones, centros y uniones industriales, el comercio, la producción y el turismo que desarrollen su actividad en el territorio nacional, quienes podrán participar en las categorías:

1 – Utilización de fuentes renovables de energía

Premiará a quienes se provean total o parcialmente de las siguientes fuentes de energía – solar, eólica, biomasa, biogás, geotermia – implementando proyectos que contemplen el uso de nuevas tecnologías para la generación de productos o servicios.

2 – Desarrollo sustentable y protección ambiental

Premiará a quienes promuevan el concepto de desarrollo sostenible y sustentabilidad llevando adelante programas que impliquen el uso de fuentes renovables de energía y reflejen un beneficio para la sociedad.

3 – Eficiencia Energética

Premiará a quienes estén implementando procesos por los que se genere un ahorro comprobable en el consumo energético.

Premios y fecha límites para la inscripción

Cada una de las categorías indicadas tendrá un (1) ganador y los siguientes premios:

1.$80.000 (ochenta mil pesos) en carácter de incentivo para investigación y desarrollo.

2.Participación en al menos 1 (una) jornada de capacitación y acompañamiento a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

3.1 (una) beca EUREM, comenzando en Marzo 2017, que consta de una capacitación de alto nivel (Instituto Tecnológico de Buenos Aires -Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana) especializada en temas referentes a la Eficiencia Energética, otorgada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Las propuestas serán recibidas hasta el 12 de agosto de 2016 a través de [email protected]

Los interesados en participar podrán solicitar las bases, condiciones y formulario haciendo clic aquí , o bien enviando un mail a [email protected]

Compartir

COMENTAR / OPINAR

Comentario

[responsivevoice_button buttontext="Play" voice="Spanish Female"]