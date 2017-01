Citrus: se realizará una campaña de concientización sobre HLB

Productores citrícolas integrantes de la Federación del Citrus de Entre Ríos, se reunieron con el viceintendente Armando Gay y el Secretario del Consejo Municipal de la Producción, Marcos Follonier, en la que señalaron su preocupación por la peligrosidad que representa para la producción de la región la enfermedad del HLB, que ha puesto en crisis a importantes sectores productivos en todo el mundo. Del encuentro participaron representantes de las áreas de Producción de los municipios de Federación, Chajarí y Villa del Rosario. El presidente municipal “Enrique Cresto ha manifestado claramente que el citrus es una de las principales economías de la ciudad, y hay un compromiso del municipio de trabajar junto a los productores, en distintos ejes, para que vuelva a ser el motor de la ciudad, como siempre lo fue”, expresó el viceintendente Armando Gay y destacó que “el Consejo de la Producción es el ámbito que el Intendente Cresto impulsó para que todas las instituciones, los representantes del sector privado, y el Estado, articulemos acciones”.

En el encuentro, el presidente de la FECIER, Fernando Borgo, expuso sobre la problemática de HLB, sigla con la que se conoce al “Huanglongbing”, cuya traducción es “enfermedad del Dragón amarillo”. El HLB es una enfermedad altamente endémica originaria de Asia, y que -desde su detección en la década de 1940- se ha extendido a África y América. En nuestro continente ha afectado principalmente las producciones del sur de Estados Unidos, Centroamérica, Brasil y Paraguay.

La bacteria del HLB la transmite la “chicharra”, y afecta a las plantas del citrus. Al contagiarse una planta, esta es irrecuperable. En Argentina, la zona de Entre Ríos tiene el vector (el insecto que transmite la bacteria) pero no se han detectado casos de HLB. En cambio, la provincia de Misiones y el norte de Corrientes cuenta tanto con el vector como con la enfermedad. “En los últimos años se ha propagado desde Brasil y Paraguay, y a afectado a Misiones. Es importante que se realicen las acciones necesarias para combatir esta enfermedad, y la prevención es al principal herramienta”, expresaron los productores.

Al estudiarse la propagación de HLB a lo largo de los años y del territorio, sobresale que los primeros casos detectados en cada territorio, corresponde a lo que se denomina “plantas traspatio”. Esto es, plantas en los patios de los hogares familiares, o en zonas cercanas tanto a la urbanización como a las quintas. Teniendo en cuenta que el insecto que contagia a la planta no presenta un vuelo extenso, sino que se mantiene en acotadas zonas, muchos estudios enfatizan en la importancia de concientizar a los turistas y a aquellas personas que viajan a otro país, o a las zonas con la enfermedad manifiesta (en nuestro caso, norte de Corrientes y Misiones; pero también Brasil), de no traer pequeñas plantas de lima, naranja, mandarina, pomelo, limón, etc, a sus hogares, dado que si se trata de especímenes infestados esto podría iniciar la focalización de la enfermedad en la ciudad.

“Desde el Concejo Deliberante vamos a apoyar las acciones que se realicen”, expresó el Viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante Armando Gay. Por lo que consideró “sería muy útil realizar una reunión con todos los concejales, para que se evalúe cuáles son las herramientas desde el ámbito legislativo que se necesitan” Por su parte, Marcos Follonier, titular del Consejo de la Producción, expresó el compromiso de llevar adelante una campaña de difusión y concientización sobre el tema, dirigido a los vecinos. “El intendente Cresto puso a disposición a los equipos técnicos del municipio para trabajar en conjunto sobre este tema”, señaló Follonier.

