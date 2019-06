El consumo problemático es el que atenta contra la salud y la construcción de proyectos de vida de las personas. Se realizó una jornada de capacitación destinada a docentes de nivel secundario de escuelas del departamento Concordia.

La charla estuvo a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Gabriela Torres, y la coordinadora de Políticas Transversales del Consejo General de Educación (CGE), Nora Romero.Se hizo este viernes en el salón de una iglesia Evangelica Jesús Te Ama, el Concordia.

«Convocamos a docentes de nivel secundario del departamento con la finalidad de sensibilizar en esta problemática para abordar estas situaciones se requieren de respuestas con la misma complejidad, se trata de una herramienta más del estado presente del Gobernador Gustavo Bordet para la educación como política de estado”, indicó la directora departamental de escuelas Griselda Di Lello.

Nora Romero remarcó que el trabajo vinculado apunta a lo preventivo desde la integralidad del sujeto y el aprendizaje .“Venimos sosteniendo desde hace varios años estas instancias de servicio organizadas desde el CGE , lo hacemos en todos los departamentos de la provincia convocando a docentes de todos los niveles educativos, lo más importante es trabajar en talleres con los estudiantes profundizando en el territorio , las cuestiones problemáticas que ponen en riesgo a nuestros estudiantes”.

Gabriela Torres a su turno apuntó al consumo problemático de sustancias “como un problema de personas, no de drogas es una persona con problemas por el consumo de esas sustancias”.

En esa línea, mencionó que la estrategia de trabajo es el acompañamiento del sujeto. “Nos parece que los jóvenes están en un proceso de cambio la adolescencia significa cambios , cuando los datos dicen que los jóvenes se encuentran solos y dicen que nadie los escucha , lo que ponemos en foco como adultos de la escuela que tenemos algo para hacer y decir , proponemos acompañarlos que no estén tan solos con lo que creen del consumo y con lo que les causa , por eso desplegamos estas estrategias en un problema de la sociedad toda , de los adultos que tenemos que comprometernos a cuidar a los jóvenes y a mirarnos , el consumo problemático , no se da de un día para otro , es un proceso de deterioro de caída que alguien debe detectarlo , alguien debe verlo, mirarnos más para cuidar mejor a nuestras personas”, concluyó