Desde la cárcel, Julio De Vido será candidato a diputado

Encabezará la lista de legisladores bonaerenses que respalda la candidatura a gobernador del periodista Santiago Cúneo

El periodista Santiago Cúneo lanzará su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires este martes en un acto que encabezará en Berazategui y que será “revindicatorio de la soberanía de las Islas Malvinas”. En su discurso reclamará la unidad del peronismo y anunciará una candidatura sorpresiva: la del diputado desaforado Julio De Vido.

El acto tendrá lugar en el Cruce de Varela, Berazategui, a las 18, y contará con el respaldo de dirigentes vinculados al kirchnerismo y un grupo de intendentes que apoyará la candidatura de Cúneo respaldada por el Frente Patriótico de Liberación Nacional, el frente electoral que se presentará en los comicios de este año.

“Trabajamos para lograr la unidad con todos los sectores del peronismo y queremos unas PASO en las que se pueda dirimir quién va a ser el candidato del espacio”, reflexionó el periodista en diálogo con Infobae. Y agregó: “Invitamos a los intendentes bonaerenses a que se sumen a acompañar una fórmula que tendrá la presencia del hombre que los hizo ser mejores intendentes durante su gestión como ministro de Planificación”.

No obstante el hecho político, Cúneo remarcó la importancia de la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas, a 37 años de la guerra. “Malvinas es la síntesis de nuestro proyecto nacional”, definió

Después de dos meses de conversaciones en el penal de Marcos Paz, donde el ex ministro del kirchnerimso se encuentra detenido desde hace un año y medio, De Vido aceptó la propuesta de Cúneo de ser el primer candidato a diputado bonaerense de la lista que respalde su candidatura a gobernador.

El periodista considera que De Vido puede expresar la representación de lo que fue la obra pública en la provincia durante los últimos mandatos kirchneristas. Además, el ex funcionario contribuye al pefil peronista que pretende darle a la candidatura en territorio provincial.

El pedido de Cúneo es conciso. Convocará a todos los actores del peronismo que quieran ser candidatos en la provincia a formar parte de una PASO. Una interna amplia en la que el que gane logre el respaldo inmediato de todos sus competidores. El periodista quiere trabajar “por la unidad en la diversidad” y no acepta “la dictadura del dedo”. Es por eso que el camino elegido para resolver las candidaturas son las elecciones primarias.

En caso de los diferentes sectores del peronismo bonaerense no acepten ir a una primaria, el periodista y los dirigentes que lo acompañan tienen decidido presentarse a la elección con una boleta corta que tenga un candidato a gobernador y todas las candidaturas en el ámbito provincial. Llegado el caso no se pegarán a ninguna boleta presidencial. “No vamos a ser un obstáculo para la unidad”, suele repetir Cúneo en su círculo íntimo.

La intención de Cúneo es que el candidato a vicegobernador sea un representante del movimiento obrero, por eso también invitó para este martes a representantes del sector sindical. Pretende que el sindicalismo tenga presencia en las listas.

De Vido no tiene restricciones para ser candidato a diputado pese a estar desaforado y preso. En el espacio que lidera el periodista consideran que si logran un triunfo, la justicia deberá liberarlo porque volverá a tener fueros como legislador. Además, resaltan que el ex ministro no tiene sentencia firme y lleva un año y medio sin prestar declaración indagatoria.

El periodista le ofreció la candidatura a primer diputado a Julio De Vido

En el Frente Patriótico de Liberación Nacional esperan que la candidatura de De Vido agilice el tratamiento del proyecto que impulsa el jefe de la bancada de Unidad Ciudadana en la Cámara baja, Agustín Rossi, y que propone la restitución de los fueros al legislador.

En los argumentos del proyecto, Agustín Rossi, Máximo Kirchner, Daniel Filmus y el peronista Pablo Yedlin, entre otros diputados, sostuvieron que “la arbitrariedad e ilicitud del precedente que se genera con el mantenimiento del desafuero y detención de un miembro de la Cámara de Diputados sin siquiera contar con una condena, debe ser analizado con profundo sentido republicano, pues de lo contrario, se corre el peligro de romper el equilibro entre los poderes que rigen nuestro Estado y desarticular por completo el sistema de derechos y garantías que solían existir”.

Luego de la votación en la que la cámara de Diputados desaforó a De Vido, y ante dos pedidos de detención que pesaban sobre él, uno por la causa en la que se lo procesó con prisión preventiva por la compra de buques de gas natural licuado y, la segunda, por manejos irregulares en la mina de Río Turbio, De Vido fue detenido y quedó preso, primero en el penal de Ezeiza y luego en el de Marcos Paz.