Concordia otra vez inundada, pero no pasa nada ¡¡Que siga el baile!!

Después de que está nueva inundación fuese entre pasillos ya anunciada, no se hizo nada para que no nos golpeara como en 2015.

La defensa sur no fue terminada, CTM no regulo la salida de agua como se debía, porque era más importante generar luz, las casas para los inundados no fueron terminadas, etc.

Hoy Concordia vuelve a estar bajo el agua, hoy se inunda en zonas donde no lo hacía o el agua llega antes a cotas donde hace tres años no lo hacía.

Recorriendo los barrios afectados y hablando con la gente , solo hemos visto lo mismo en cada caso, abandono!!.

Defensa civil no está, los camiones que están sacando los muebles de la gente son particulares o de una cooperativa de trabajo que lo hace por cuenta propia por ayudar, hay gente reubicada en gendarmería y vagones de trenes, no hay asistencia de comidas para toda esa gente desplazada.

Por otro lado algo que les preocupa, son sus mascotas, animales que cuando ellos regresan están enfermos, perdidos o muertos.

Sabiendo que esta ciudad se inunda cada año, por desidía, el clima o la orografía. No es tiempo de tener planes de contingencia???

Los animales costaba mucho con un collar que identifique su familia o dirección que se hubiese hablado con alguna asociación protectora , para que les dieran alojamiento?

Pero el municipio de concordia está más preocupado por mantener el carnaval a flote que la ciudad. Al día de hoy otros carnavales fueron suspendidos, pero el nuestro se sigue promocionando cuando no debería ser motivo de preocupación.

Hoy la preocupación debería ser que ya estamos en cota 15 en esta nueva inundación, solo a poco más de un punto de la del 2015.

Hoy defensa civil debería estar por los barrios averiguando las necesidades de la gente, ayudando a que está gente resguarde lo poco que tiene.

Que estamos esperando para cancelar el carnaval??? O ya se gastaron la plata de las entradas vendidas y no pueden cancelar?? Que quieren promocionar los empresarios tan ofuscados que atacaron a Julio Bazan?

A quien le importa comerse un platillo de alta cocina, cuando tenemos el agua del manzores a siete cuadras del centro.

Hoy lo importante es la gente, esos niños otra vez desplazados de sus casas, otra vez más mascotas a la deriva, otra vez muebles podridos por las calles, otra vez casas en ruinas.

Pero acá, que siga el baile!