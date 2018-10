Concordia presente en los Juegos Evita Nacionales

Una importante delegación de deportistas concordienses está siendo parte de los Juegos Evita Nacional, representando a la provincia de Entre Ríos, que se disputan hasta el 27 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. Fútbol, hockey, handball, canotaje, atletismo, ajedrez, judo, cliclismo y atletas especiales son algunas de las disciplinas que viajaron. Fueron despedidos por el intendente Enrique Cresto y el secretario de Deportes Marcelo Cresto.

Casi un centenar de deportistas de Concordia partieron el pasado domingo a la noche rumbo a Mar del Plata para ser parte de la etapa final de los Juegos Evita Nacionales. La delegación está integrada por el equipo de fútbol femenino sub 16; de handball femenino sub 16; de hockey masculino sub 14; además de representantes en canotaje, atletismo, ajedrez, judo, cliclismo, atletas especiales y otras disciplinas.

En sus palabras, el Presidente Municipal le deseó lo mejor a cada uno de los jóvenes que van a estar representando a Concordia en esta destacada instancia “y que para ustedes sea más importante el poder compartir, disfrutar y recrearse por sobre los resultados porque el deporte, en esta etapa de sus vidas, debe ser tomado como una posibilidad de crecimiento, desarrollo e inclusión tal como lo venimos trabajando desde nuestra gestión”.

La delegación es encabezada por el director de Deportes Javier Pagola junto a Blanca Castaño y el director de Discapacidad Marcelo Primitivo.