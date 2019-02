Concordia ya tiene los cuatros semifinalistas del futbol infantil

Se disputo la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Departamento Concordia, que organiza la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Concordia, con el acompañamiento de los distintos municipios del Departamento y Casfeg.

La apasionante jornada final se disputo en el campo de juego, del Club San Martin de Calabacilla, que presentaba un verde césped, donde los chicos demostraron su talento y calidad una vez más al público presente.

La actividad comenzó con los encuentros de la zona 1, donde se definía quien se quedaba con el grupo. La Criolla supero por la mínima, en un partido muy disputado a Pedernal.

Este triunfo al Celeste le dio la clasificaciones a semifinales, aunque por diferencia de gol quedo en la segunda posición, ya que Colonia Ayui A en el clásico, vencio por 2 a 1 a Ayui B. Logrando la primera posición de la zona.

Cerrando la fecha, Los Charruas y Nueva Escocia no se sacaron diferencia e igualaron 1 a 1, este marcador al equipo charrúa le dio su pasaporte a semifinales, como puntero de la zona 2.

El otro clasificado, es Calabacilla A que derroto por 2 a 0 a Calabacilla B en el clásico de la localidad.

El próximo fin de semana, se disputaran las semifinales y finales del Torneo Departamento Concordia 2019, en la ciudad de Los Charrúas, en el campo de juego del Atlético Los charrúas. Donde la familia vivirá la definición de este gran torneo de futbol infantil donde los chicos del departamento compartieron no solo lo deportivo, sino compañerismo e integración.

RESUMEN DE LA TERCERA FECHA TORNEO DEPARTAMENTO CONCORDIA

SABADO 16 DE FEBRERO DEL 2019

CANCHA CLUB SAN MARTIN DE CALABACILLA

LA CRIOLLA 1 VS PEDERNAL 0

COLONIA AYUI A 2 VS COLONIA AYUI B 1

LOS CHARRUAS 1 VS NUEVA ESCOCIA 1

CALABACILLA B 0 VS CALABACILLA A 2

PROXIMA FECHA: DIA Y HORARIOS A CONFIRMAR

ESTADIO ATLETICO LOS CHARRUAS

SEMIFINALES

COLONIA AYUI VS CALABACILLA A

LOS CHARRUAS VS LA CRIOLLA

TERCER Y CUARTO PUESTO

FINAL

