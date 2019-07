El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, indicó que la semana pasada se confirmó un caso de gripe A en Paraná y en estos días se notificaron dos casos sospechosos en Gualeguaychú. «Están llegando las muestras para ser analizadas», señaló el funcionario.

Gripe A: Estudian 3 posibles casos en una ciudad de la costa del Uruguay

Admitió que «todos los casos que se estudian son graves y los que requieren internación

«. En particular, acerca de los que se están analizando «hay un caso severo y otro está llevando buena evolución. Son personas adultas jóvenes, con factores de riesgo para influenza».

«En comparación con el año pasado tenemos menos casos, pero el frío se retrasó. Es muy probable que la circulación viral se incremente en julio, que es siempre cuando encontramos los picos», alertó Garcilazo.

No obstante, aclaró que «gripe A podemos tener todos» y reiteró que los síntomas y consecuencias de la misma no son muy distintos que los de una gripe normal. «Es una de las enfermedades más comunes, pero no va a afectar igual a todas las personas. En quienes tengan factores de riesgo, puede complicarse con alguna neumonía o cuadro más grave».

Añadió que se considera grupos de riesgo «los chicos de 24 meses o menos, los mayores de 65 año, embarazadas y también quienes tienen alguna enfermedad crónica, incluso la diabetes o la obesidad».

Campaña de vacunación

«Iniciamos la campaña en abril y más del 60 por ciento de las vacunas se han aplicado. Tenemos stock y es gratuita. Los chicos, adultos mayores o embarazadas no necesitan certificado médico, sí aquellos que no están en estos grupos», completó Garcilazo.

Fuente: El Once