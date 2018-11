Crea una plantilla para diabéticos y está en la recta final de las votaciones

Cuenta regresiva para votar al entrerriano que creó una plantilla con sensores para diabéticos

En 15 días se define otra etapa del concurso en el que dos argentinos son semifinalistas. Uno es Facundo Noya, de 25 años y oriundo de Feliciano. La idea le surgió mientras su padre estaba internado en Concordia.

Faltan 15 días para que se defina la semifinal del concurso internacional “Una idea para cambiar la historia”, impulsado por el canal History. En su quinta edición se presentaron más de 7.900 proyectos de gente de toda Latinoamérica y entre los 10 elegidos que tienen chances de ganar hay dos argentinos: se trata de María Belén di Gregorio, de Buenos Aires, con su idea Pelucas para niños en situación oncológica; y de Facundo Noya, oriundo de San José de Feliciano, quien creó plantillas inteligentes para personas con diabetes. Ambos fueron seleccionados por un jurado internacional que seleccionó a otros ocho candidatos oriundos de Guatemala, México, Ecuador, Colombia y Perú.

Noya tiene solo 25 años y una gran carrera por delante. Se recibió de ingeniero biomédico en la Universidad Nacional de Córdoba y proyectó el dispositivo que apunta a mejorar la calidad de vida de pacientes con diabetes hace dos años, mientras acompañaba a su papá que estaba internado en un hospital de Concordia, conmovido por una paciente con esta enfermedad que estaba en la misma habitación que llegó con una infección en su pie tras haber clavado una chinche y no darse cuenta porque no la sintió. En una semana, a la mujer le amputaron la pierna.

El joven, que hoy vive en Buenos Aires, investigó y supo que las personas con diabetes pierden la sensibilidad en las extremidades y si se lastiman no se recuperan. Decidido a trabajar en el tema para su proyecto de tesis, fue que diseñó primero una media inteligente, que no resultó viable, y terminó creando una plantilla con sensores que ayuda en la prevención para evitar amputaciones en pacientes diabéticos, que en el 80% de los casos son evitables si se advierte a tiempo la lesión. A su diseño lo denominó Ebers y está siendo probado en Córdoba y Buenos Aires. Facundo ya ganó tres premios con esta iniciativa, en la Argentina y en el exterior, lo que le permitió seguir invirtiendo en su proyecto.

El dispositivo funciona conectado por Bluetooth a un teléfono celular para dar el aviso de alguna anomalía. “La única forma de prevenir la lesión es con lo que hace la plantilla que monitorea la presión, la temperatura y la humedad del pie. Mantiene su microclima y detecta si hay algún objeto extraño. La plantilla se ve normal, pero tiene sensores que envían datos al celular”, contó a Uno el joven, mientras espera los resultados de la votación popular que definirá finalmente quien pasa a la final.

El concurso entrega en total 140.000 dólares en premios a los cuatro primeros puestos, y al especialista entrerriano el premio mayor de 60.000 dólares le permitiría avanzar para poder poner la plantilla a disposición de quien lo necesite.

En la actualidad trabaja ya con todo un equipo de personas en este innovador proyecto. “Hace un año venimos trabajando en forma intensiva en esto, que va a cambiar la calidad de vida de muchas personas y todo el tiempo nos preguntan cuándo van a salir a la venta, dónde las pueden probar. La gente está muy entusiasmada, y quienes impulsamos el proyecto no cobramos un sueldo ni nada”, refirió Facundo, quien confió que su mamá, que es costurera, es quien con esfuerzo paga la pensión donde él vive en Buenos Aires en humildes condiciones con otros chicos y paga sus gastos corrientes para que pueda dedicarse de lleno a su emprendimiento y no tenga renunciar a su sueño de ayudar a la gente con su dispositivo. “La realidad es que me banca mi mamá. Mi papá es docente de escuela primaria y toda mi familia me apoya, porque saben que esto me encanta y están muy contentos con todo lo que vamos logrando. Para mí es un sueño poder hacer lo que me gusta y estar participando en este concurso. Ya hemos ganado otros certámenes con los que obtuvimos un poco de plata para seguir financiándolo, uno en Dubai, y los demás en Buenos Aires y Córdoba”, expresó, y comentó que nunca recibieron ayuda monetaria estatal para poder continuar su desarrollo, a pesar de su importante aporte a la salud de la comunidad.

¿CÓMO VOTARLO?

Los organizadores del concurso “Una idea para cambiar la historia” indicaron que hasta el martes 27 el público podrá votar por la mejor idea a través del sitio web www.tuhistory.com/1idea. Los cuatro proyectos más votados pasarán a la final, y los ganadores se darán a conocer el 6 de diciembre en una ceremonia de premiación que se realizará en Bogotá, Colombia.

“Con el fin de apoyar el desarrollo de las ideas seleccionadas, este año History entregará a las ideas ganadoras un primer premio de 60.000 dólares; una suma de 40.000 dólares al segundo lugar, al tercero 20.000, mientras que el cuarto lugar y la mejor aplicación recibirán un reconocimiento de 10.000 dólares cada uno.

En este marco, numerosos vecinos de Feliciano que conocen a Facundo y a su familia están entusiasmados con la posibilidad de que el joven entrerriano pueda pasar a la final y ganar el concurso, e instan a votarlo, destacando lo buena persona que es y su calidad humana, además de sus logros profesionales. También en otras ciudades de la provincia se sumaron a la iniciativa de promover el apoyo masivo de la gente para cosechar más sufragios a su favor.

“Para mí siempre es un orgullo representar a mi ciudad y mi provincia. Creo que desde cualquier parte realmente se pueden cambiar las cosas para bien, solamente es necesario amar lo que uno hace y esforzarse mucho”, opinó Facundo, y aseguró: “Nuestro sueño es poder implementar nuestras plantillas en todos los rincones del continente, para que de esta forma las personas que hoy sufren esta enfermedad no tenga más miedo con sus pies”.

El sol