Cristian Aldana asegura ser inocente de los cargos de abusos sexuales

Cristian Aldana habló desde la cárcel: “Siento desazón, soledad y desconcierto”

El cantante de El Otro Yo, detenido en Marcos Paz por denuncias de abusos sexuales a menores.

Desde el 22 de diciembre, Cristian Aldana (cantante de El Otro Yo) está detenido en la cárcel de Marcos Paz, después de que siete chicas lo denunciaran por abuso sexual. A través de una carta al portal de la revista Rolling Stone, el músico hizo su descargo y se volvió a declarar inocente.

“La estrategia de Carolina Luján (su ex pareja y una de las tres querellantes) es lograr credibilidad por la mera reiteración de otros testimonios, que son el reflejo de sus propios intereses. Tienen un discurso único, prefabricado y encaminado a resaltar el morbo y la pornografía como ‘gancho’ para vender sus mentiras”, se defendió en el escrito. “No existieron tales encuentros, individuales ni grupales. Ni siquiera tengo conocimiento personal con las denunciantes, más allá de que ellas, como seguidoras de EOY, hayan ido a los shows”.

“Me arrepiento de no haberle dado la suficiente importancia a los ataques, de no haber recibido asesoramiento oportuno y de haber dejado pasar todo hasta que se precipitaron los acontecimientos. Me detuvieron sin oportunidad de defensa”, agregó.

Sobre sus días en prisión, donde pasó Navidad y Año Nuevo, explicó que lo está ayudando su fe en Dios y que encuentra consuelo tocando la guitarra. “Estar en la cárcel es estar en el infierno. Siento desazón, soledad y desconcierto. Llegué a tener los pensamientos más negativos. Me acerqué a Cristo por medio de la oración y pude recuperar un poco de paz. Hoy le encuentro un especial sentido a la libertad y me aferro al amor de mi familia, a los amigos y a la música”, concluyó.

