El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz se reanudará hoy en los tribunales federales de Retiro sin la asistencia de la senadora y candidata a vicepresidenta, y con el comienzo de los planteos por parte de los abogados defensores.

El Tribunal Oral Federal 2 escuchará los cuestionamientos de las defensas al desarrollo del debate oral, entre ellos la de la compañera de fórmula de Alberto Fernández, quien plantearía la nulidad del juicio, explicaron fuentes judiciales.

El abogado de Cristina Kirchner presentó el viernes último un escrito ante el Tribunal en el que informó que su defendida no estará en la audiencia porque tiene previsto un encuentro a las 10.30 con representantes parlamentarios del Mercosur en el Senado.

La senadora viajará mañana a Cuba a visitar a su hija Florencia, quien cumple allí tratamiento médico, autorizada por el Tribunal.

Para la etapa del juicio que se inicia no es obligatoria la asistencia, pero se debe informar al Tribunal si se estará o no presente.

De hecho, otros acusados, los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, informaron que no desean el traslado a los tribunales federales de Retiro y no concurrirán al juicio.

La ex presidenta es juzgada junto a los detenidos De Vido, Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López por integrar una supuesta asociación ilícita que direccionó el 80% de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de este último.

Además, se los acusa del pago de sobreprecios, entre otras irregularidades.

La ex mandataria había faltado el lunes pasado al juicio porque mantuvo una reunión en el Senado con Sergio Uribarri. Cristina Kirchner fue autorizada por el Tribunal a no concurrir a las audiencias siempre que justifique labor parlamentaria.

Una vez concluidas las cuestiones preliminares, relativas a los planteos de todas las partes ante los jueces, comenzarán las declaraciones indagatorias y en ese tramo del juicio será obligatoria la presencia de los acusados.

Telam