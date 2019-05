Grave denuncia contra el director de la Unidad Penal de nuestra ciudad por parte del padre de un joven que está privado de su libertad dentro de la prisión.

El desesperado padre expresó ante nuestro medio que ya radicó formalmente una denuncia en los tribunales locales para poner al tanto a las autoridades judiciales de una serie de irregularidades que estarían ocurriendo detrás de los muros del penal.

En este sentido, Carlos Basualdo expresó ante cronistas de EL SOL que “el director de la Unidad Penal de Concordia trasladó a mi hijo sin que haya algún motivo, lo hizo con un falso informe, simplemente porque el director de la cárcel de nuestra ciudad no trabaja con lo que es la 24.660, que ahí están los reglamentos de las salidas y de lo que tiene que hacer el interno de la unidad penal”.

“El director no me quiso atender -dijo Basualdo-, no me dio los motivos por los cuales trasladó a mi hijo a otra ciudad, tal es así que yo radiqué una denuncia en los tribunales porque este señor, de apellido Gómez, tiene la mala costumbre de pegarle a los internos y yo quiero aclararle al director que ya no estamos en la época de la dictadura militar, hay una ley que se debe respetar”.

Carlos Basualdo denuncia irregularidades que estarían ocurriendo en la Unidad Penal Nº3 de nuestra ciudad.

Según el padre del joven que esta privado de su libertad: “este director pide plata para no trasladarlos por eso yo me pregunto qué van a hacer con este señor, yo digo que este señor vive de la gente que está en los pabellones”.

Luego, afirmó que “yo he visto cómo le traen cosas al director, y hay internos que han visto como le traen plata para darle ciertos beneficios a la gente que le paga, o sea que este director no se rige por la 24.660 ni por ningún código procesal”.

Finalmente, Basualdo expresó que “este hombre se beneficia de los internos que están en el pabellón federal, y a eso yo ya lo denuncié en los tribunales: el director de la UP3 de Concordia está sacando provecho de los internos, está viviendo del los internos, con rlectrodomésticos, el sobrecito por mes, la comidita especial, porque él come comidas finas”.

El sol