Desde Desarrollo Humano aseguran que todas las familias perjudicadas por las lluvias fueron asistidas

By Paula Ravier / 1 min ago / Locales

Me Gusta Me gusta Me encanta Jajaja Que Loco.. Que triste Me da bronca

En las primeras horas de la mañana de hoy los equipos de Desarrollo Humano del municipio expusieron al Intendente Enrique Cresto un balance de las acciones realizadas en las últimas semanas ante las inclemencias climáticas que afectaron a muchas familias en la ciudad y el plan de trabajo por la continuidad de los operativos. “El problema que se suscitó se debe a la cantidad inusual de precipitaciones que sobrepasó la media esperada”, indicó el intendente. “Todas las solicitudes se canalizan a través de Defensa Civil y de los equipos que están trabajando en el territorio”, sostuvo y subrayó que “no vamos a tolerar ningún tipo de extorsión o reclamo no sustentado en la realidad”, enfatizó.

“El municipio tiene un protocolo de actuación en estos casos, en forma organizada y con equipos en el territorio, lo que nos permite canalizar más rápidamente la atención necesaria a la vez que conocer cabalmente cuál es la situación”, explicó Cresto en declaraciones a los medios, luego de la reunión de trabajo.

No hay situaciones de emergencia, dado que no se han producido tormentas, sino las previsibles consecuencias de una prolongada e intensa lluvia, que anegó calles y viviendas y perjudicó a aquellas personas que realizan trabajos eventuales en el día a día.

Ante esta situación, durante los días de lluvia se realizó atención a más de 2600 familias, de diferentes formas, y el intendente dispuso la continuidad de los relevamientos que realizan los equipos de Desarrollo Humano. Desde el municipio reiteraron que las solicitudes de asistencia deben realizarse a través del 103, teléfono de Defensa Civil, donde se coordina y canalizan los pedidos.

“Muchas veces algunos sectores se aprovechan de estas situaciones, y no hay un reclamo concreto, específico”, comentó el Intendente Enrique Cresto. “Cuando hay un reclamo específico o porque quedó algún tema pendiente, el municipio se hace presente y nos ocupamos del tema. Pero cuando se trata de medidas que pueden entenderse como extorsivas, donde no hay un reclamo específico y muchas veces sólo piden plata, entonces nosotros no accedemos. Porque no vamos a tolerar ningún tipo de extorsión”, subrayó el intendente Enrique Cresto.

“No vamos a tolerar la alteración del orden público. Las personas que necesitan asistencia la están recibiendo y existe una vía directa de solicitud. Quien no quiere recibir la atención a través de los equipos de Desarrollo Humano y de Defensa Civil, y que opta por medidas de protesta, es porque no está buscando una solución o porque no tiene un reclamo específico”, reiteró.