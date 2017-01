⏯ Escuchar Noticia

Desidia en la atención guardia del Hospital Masvernat

Nos llega a nuestra redacción una denuncia a través de las redes sociales contra una Dra trabajadora del hospital Masvernat.

La misma se dio a conocer a través del Facebook de un ciudadano concordiense que a raíz de la no atención de su hijo en el hospital decidió realizar su descargo.

A continuación pondremos el texto publicados en la red social.

“DESIDIA EN LA GUARDIA DEL 14/1/17

A CONTINUACIÓN DETALLO LO MAL VIVIDO EN LA GUARDIA DEL MASVERNAT

A lo cual hago públicamente responsable a la mal llamada doctora LOCATELI una persona sin escrúpulos , faltando a su labor como medica y su juramento , HASTA CUANDO HAY QUE VIVIR SOPORTANDO LA INOPERANCIA Y LA IRRESPONSABILIDAD DE ESTOS PERSONAJES NEFASTO MANCHANDO EL NOMBRE DEL HOSPITAL MASVERNAT , TODO LO QUE DIGO ESTÁN CERTIFICADO CON LA CÁMARA QUE SI ES Q ANDA EN LA GUARDIA SE PUEDE COMPROBAR , SI ES QUE NO SE TAPAN UNOS A OTROS .

Mi hijo Benjamín de 5 años se empezo a sentir descompuesto , tenia fiebre y vomito a lo cual decidimos recurrir como urgencia al Hospital Masvernat entrando aprox. a las 3.30 o 3 ,40 de la madrugada del ya dia 15/1/17 en la cual mostramos el carnet de OSPe. Obra Social de Petroleros . y pasa una hora 4, 30 viendo que no solo no se llamaba a nadie sino que no había nada de movimiento decimos tocar puerta donde el sr vigilante hizo pasar a mi hijo con su mama y esperar adentro de una de las habitaciones de guardia donde la enfermera le decía q ya iba a venir la dra. la cual esperamos otra hora y tampoco venia nos estaban tomando de IDIOTAS y se cubrían entre enfermeras pq de seguro algo una orden o vaya a saber que nunca apareció la dra. LOCATELI , resolviendo volver a nuestra casa con BENJAMIN con fiebre que le había bajado un poco y buscando x nuestra experiencia darle reliveran y novalgina pediátrica , a medida q iban pasando las horas la impotencia se nos iba acumulando y párrafo aparte merece el mal llamado Instituto De Pediatria donde las malas experiencias nos llevan a no pisar mas pq entre ese instituto donde no dan ningún recibo para el reintegro de nuestra obra social y el servicio de prestación es muy malo donde la flia ARIZABALO tiene a su padre e hijo como si médicos pediatría no así su hija q es medica clínica ejerciendo un rol q no corresponde como pediatra y la atención deja que desear resolviendo los problemas con ibuprofeno y reliveran como soluciones mágicas con altos costos de atención , ahora bien mas del escrache publico lo que buscamos es un sumario administrativo ya que todo esta registrado en las cámaras donde la Policía de Entre Ríos tiene su bunker en la entrada de la guardia del masvernat ,que a disposición de la dirección del hospital masvernat para chequear todos estos actos de inoperancia llevados a cabo x una única responsable dra. LOCATELI x no estar como se debe al servicio de la comunidad .

PD. Soy un simple laburante que paga sus impuestos y necesito respuestas no problemas de alguien que falto a su juramento como medica , terminar con estos personajes nefastos que viven del estado a costilla del estado pagados x todos …….

BENJAMIN volvió al MASVERNAT y esta con suero después de pedir x favor que atiendan a una criatura de 5 años y hacer llamados que no corresponden a un ciudadano común . Mi 1° mala experiencia después de ir mas de 30 veces a atenderme al hospital que x uno no es justo paguen todos , acá hay una única responsable x no estar al servicio de los que necesitamos cumpla con su trabajo que x algo se le paga dra. LOCATELI ……………”

Leonardo Daniel Arambarri

DNI 23493421

