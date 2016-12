Despidos en Ideas del Sur golpean de lleno a , Chato Prada, Federico Hoppe y sobre todo a los 27 empleados despedidos

Muy cercanos al riñón del conductor. ¿Cuál es el verdadero motivo?

Tal como consigna PrimiciasYa, la historia es una: los nombres que figuran en la lista son todos vinculados a la primera línea de trabajo de Tinelli. Es decir: Cristóbal López (dueño absoluto de la productora) echó a todos los trabajadores del círculo de trabajo del animador del Trece.

La respuesta: Tinelli no quiere seguir trabajando con López y Fabián De Souza. Nunca se llevaron bien, siempre hubo cruces de intereses y el conductor decidió no seguir vinculado a ellos en el plano laboral.

Luego de los intentos fallidos de Tinelli de comprar la productora con la ayuda de Fox, la primera represalia de López fue quitarle el piso a ShowMatch y mudar C5N al edificio de Olleros, dejándolo en una situación a definir hasta mayo de 2017, fecha del comienzo del Bailando.

El edificio de Olleros es el lugar histórico donde Tinelli montó su firma, pero la segunda represalia es la más grave y tiene que ver con el despido, vía telefónica, de 27 personas, entre ellos el director Alejandro Ripoll y el productor Marcelo Valencia, histórico de ShowMatch, quien le escribió una carta al Cabezón, despegándolo de toda responsabilidad.

La carta dice: “Gracias Marcelo Tinelli … Ya pasaron más de 20 años del día que recibí mi primer sueldo como asistente en este show .. si, en aquel entonces cobrábamos por actores, había estado más de un año calentando el banco del pasillo rojo en Telefe. Me acuerdo que uno de los viejos técnicos me dijo: pibe vos queres ser productor? agarra un cassette en una mano, un papel en la otra y corre, eso hice … Corrí , corrí , me caí , me levante y seguí … esquive , salte y seguí corriendo, siempre para adelante”.

“En estos veintitantos años viví experiencias inolvidables, viaje a lugares impensados para un pibe del pasaje Pestalozzi en Villa Urquiza, conocí infinidad de personas y hasta tuve la bendición con el tiempo de poder trasmitirle esta pasión a mis hermanos, es inexplicable lo que se siente, parece que fue ayer… Siento que hace 20 años tome un colectivo, me quedé dormido y hoy me despertó el chofer para decirme que ya estábamos en la terminal , me pasó varias veces esa situación , a quien no ? Pasó tiempo del último bondi , pero recordé lo que hacía en ese momento, me bajaba, tomaba otro y seguía soñando”.

“Gracias a todos los que me ayudaron en este viaje, fueron muchísimos y les voy a estar eternamente agradecido !!! Gracias Marcelo por dejarme formar parte de esta historia, mañana voy a poder contarle a mis nietos que yo fui parte de LA LEYENDA … YO FUI PARTE DE SHOWMATCH

El intransigente

Compartir

[responsivevoice_button buttontext="Play" voice="Spanish Female"]