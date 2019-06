A dos semanas del accidente, habló el ciclista que fue arrastrado y abandonado en una avenida

Ricardo Ruiz, de 26 años, sufrió un grave siniestro vial cuando iba en bicicleta hacia su trabajo, en Concordia. El joven fue atropellado en avenida San Lorenzo por una camioneta que luego huyó del lugar.

Esta semana, ya en su casa, el hombre que sufrió el impacto decidió hablar. “Venía por avenida Tavella, llegué al semáforo, me dio la luz verde y doblé. En ese momento llegué a la mitad de la avenida San Lorenzo y vi la luz de la camioneta, que no me dio tiempo de hacer nada y luego no recuerdo nada. Cuando me desperté estaba en el hospital y me pidieron mis datos”, contó sobre el momento del siniestro.

“Cuando me pasó esto yo iba a trabajar, eran cerca de las 7 de la mañana del sábado 8 de junio”, comentó Ruiz. El hombre no recuerda lo que sucedió, aunque sufre las secuelas: “Me comentaron lo que pasó, porque no llegué a darme cuenta que me habían arrastrado y me habían dejado tirado”, repasó.

“Me quebró un brazo, la pierna, la cadera, me dejó dos fracturas de cráneo y de costillas. El médico me dijo que en los controles iremos viendo cuánto tiempo necesito para recuperarme”, contó, desde su cama.

Para finalizar, el joven reflexionó: “Siempre hay alguien que se dedica a arruinar la vida de los demás. Uno se dedica a laburar y viene otro que sale de ‘joda’ y le arruina la vida. Lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie”.

Fuente: Ahora