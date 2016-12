Droga 85 veces más poderosa que la marihuana generó un brote zombi en Nueva York

Es una potente marihuana sintética que altera los movimientos y la consciencia. Al menos se reportaron 33 casos en Brooklyn

Las escenas parecían sacadas de una película o una serie de zombies. En pleno Brooklyn y a plena luz del día, decenas de hombres caminando semi-inconscientes, lanzando espuma y vómito, antes de caer inertes en el suelo. Como zombies.

Las imágenes que sorprendieron a los vecinos y a la policía ahora tienen una explicación: según, una investigación publicada en The New England Journal of Medicine se trataría del efecto de una partida adulterada de K2, una droga sintética “85 veces más potente que la marihuana”. Al menos se registraron 33 casos.

Según los partes médicos, los pacientes tenían la mirada perdida y sudaban copiosamente, se movían de manera lenta y mecánica, con fases interminables de gruñidos zombi. Sin embargo, la frecuencia de sus latidos era normal.

“Me desmayé. Me desperté en Woodhull escuchando las máquinas de mensajes. Decían: ‘Usted perdió el conocimiento; tuvo una sobredosis de K2’”, comentó Ditrell Barnes, de 30 años, un día después de que lo encontraran inconsciente cerca de Myrtle Avenue.

El The New England Journal of Medicine llegó a la conclusión luego de analizar la orina y la sangre de ocho de los afectados y el contenido de un papel que se encontró en la zona del brote zombi.

