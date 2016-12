El presidente Macri se sumó a la campaña “Chau Fueros” que impulsa Mariana Zuvik

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial por Cambiemos se sumó a la iniciataiva de Mariana Zuvic. Quiere que los parlamentarios pierdan privilegios.

Bajo la pregunta: “¿Por qué los políticos tienen que tener privilegios?”, Mauricio Macri se subió a la campaña de Mariana Zuvic, referente de Elisa Carrió en Santa Cruz y precandidata al Parlasur de Cambiemos, para que los políticos den de baja de los privilegios parlamentarios que tienen como representantes de la soberanía.

Zuvic, presidenta de la Coalición Cívica ARI en la provincia de los Kirchner, declaró a fines de junio que renunciará a estos privilegios si es electa por el Parlasur, a pesar de que esto es inviable. La razón por la que es imposible hacer esto se debe a que un fuero es una atribución general y no particular: se establecen para los cuerpos legislativos, no para uno u otro legislador.

“Lo quiero hacer y espero que sea contagioso, yo hasta ahora he trabajado sin fueros y quiero seguir haciéndolo”, había declarado, de todos modos, Zuvic.

Los fueros en la Argentina eximen a los funcionarios de la posibilidad de ser arrestados, salvo que sean encontrados in situ. Para llevarlos a juicio, se deben seguir una serie de pasos para quitar los fueros en primera instancia (a través de un juicio político), y luego ser sometidos al proceso judicial específico para cada caso.

