«10 días de activismo contra la violencia de género»

El equipo del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género de la Municipalidad de Concordia fue invitado por la ONG con sede en Washington, Womens Democracy Network (Red De Mujeres por la Democracia) a participar de la campaña «10 Días de Activismo contra la Violencia de Género». En Concordia, la ONG organizó una disertación en la UTN, donde la asesora institucional del Ejecutivo local, María de los Ángeles Petit, expuso sobre las iniciativas que impulsa el intendente Enrique Cresto y las acciones realizadas desde el gobierno local ante esta problemática.

La ONG internacional Womens Democracy Network impulsó «10 Día de Activismo contra la Violencia de Género», a través de la cual se realizan diferentes actividades en todo el mundo. En este marco, en Concordia se organizó una disertación – exposición que se concretó este viernes en la sede de la Facultad Regional de la UTN, donde las políticas impulsadas sobre esta temática por la gestión del intendente Enrique Cresto fueron abordadas y estudiadas.

ESTADÍSTICAS

La asesora institucional del Ejecutivo Municipal, Dra. María de los Ángeles Petit, expuso sobre el Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género, del que participan distintas áreas del Municipio y en el que se trabaja en articulación con distintos organismos. Petit dio a conocer las últimas estadísticas municipales sobre la temática, sobresaliendo el trabajo que se realiza desde la Dirección de Fortalecimiento Social, donde el equipo interdisciplinario que lo integra atiende un promedio de 200 consultas mensuales, brindando atención a víctimas y victimarios de violencia de género e intrafamiliar.

En cuanto a los datos estadísticos cabe señalarse que la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, área responsable de la implementación de los botones antipánico que fueron desarrollados por personal municipal de la Dirección de Informática, ha recibido desde la puesta en marcha del programa 1006 oficios judiciales, estando activos hoy 873 dispositivos. Durante el año 2018, se detuvieron a 28 hombres por no cumplir la orden judicial de impedimento de contacto y acercamiento, gracias a la activación del alerta del sistema que realizó la víctima. Cabe señalarse que sólo el 8% de las mujeres denunciantes es derivada a la Dirección de Seguridad Ciudadana para la utilización del dispositivo de alerta, lo que demuestra el buen criterio y uso de los mismos por parte del Poder Judicial, se destacó durante la disertación.

DECISIÓN POLÍTICA PARA AFRONTAR EL FLAGELO

«Somos un Municipio que decidió no dar vuelta la cara y hacer frente al problema, esa fue la decisión del intendente Cresto desde el primer día. Después de 3 años de implementado este Programa Integral, podemos afirmar que el sistema funciona porque no es solamente un sistema de botón antipánico utilizado por la Justicia y monitoreado por la Policía, sino que al estar implicado el Municipio, hay una contención y atención social de la victima y su entorno, lo que lo transforma en un sistema único, que no se puede transpolar a otras ciudades sin que sea el propio Intendente de cada localidad quien tenga la fuerte decisión política de aplicarlo, como sí ocurre en nuestra ciudad», resaltó Petit.

Sobre la jornada, la abogada señaló que «el debate fue muy interesante porque además se plantearon problemas ante casos de violencia contra trans, la violencia de genero frente al genero autopercibido y frente a las nuevas formas de unión aceptadas por el Código Civil Argentino».

UNA PROBLEMÁTICA COMPLEJA REQUIERE UN ABORDAJE INTEGRAL

«De escuchar a la gente, nos dimos cuenta que podemos avanzar en la prevención desde un lugar distinto, más directo, a través de ONGs y grupos de mujeres o vecinos preocupados por el tema. Ya no basta con una campaña publicitaria con un lindo slogan», sostuvo la especialista. «El problema es de todos y entre todos debemos combatir la violencia, así que estamos pensando en reunir a quienes quieran trabajar en prevención coordinando las actividades para lograr llegar a más familias, a más jóvenes, a más mujeres», adelantó Petit.