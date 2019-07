La ex Asistencia Pública (hoy Dirección de Especialidades Médicas DEM) se encuentra cumpliendo 100 años de su creación y en ese contexto se llevan adelante importantes obras de infraestructura y puesta en valor. Pero además de lo estrictamente edilicio, el factor humano es uno de los principales tesoros de la institución. El Dr. Luis María Martínez Gil, un destacado profesional de la ciudad, se encuentra transitando 50 años de ejercicio laboral en la institución, y por eso sus compañeros de trabajo, familiares y amigos decidieron realizarle un homenaje sorpresa.

“El doctor Martínez Gil está transitando los 50 años de trabajo en la Asistencia, y el domingo fue su cumpleaños, así que era el momento oportuno para rendirle este reconocimiento a alguien que sigue todos los días trabajando como si fuera el primero”, comentó Alejandra Benítez, enfermera de la institución, quien junto a sus compañeros tomaron la iniciativa de realizar este homenaje sorpresa.

“Fue una idea de sus propios compañeros y compañeras de trabajo, nos comunicamos con la familia, les pareció bien, lo invitamos al intendente Enrique Cresto y a su esposa Leticia Ponzinibio, al Viceintendente, y entre todos fuimos haciendo este pequeño pero sincero acto, porque consideramos que hay que reconocer a las personas de bien que son un ejemplo para todos nosotros, y queríamos que sea sorpresa para él, porque se lo merece”, agregó.

“LA ASISTENCIA ES LA BASE DE MI TRABAJO”

“Yo vine a Concordia cuando tenía 26 años, y comencé a hacer todo medio seguido. El 9 de julio a hacer guardias en el Sanatorio Garat, el 16 de julio en la Asistencia Pública, al mes siguiente, el 15 de agosto en el Hospital Felipe Heras, y después trabajé en muchos otros lugares, siempre con mucho cariño. Pero siempre la Asistencia fue la base de mi trabajo, porque tiene algo especial, tiene una mística para la gente”, comenta el galeno haciendo referencia a la especial relación que tiene con la “Asistencia”, lugar que es su segundo hogar.

“Cuando un deportista está bien, le sale hasta lo imposible. Y todas las personas es lo mismo. Cuando uno está mal, las cosas son muy difíciles. Por eso es importante atender a las personas, mirar a los ojos, y conocer qué siente”, comentó.

“Cuando alguien se jubila formalmente, se le hace un festejo. Yo todavía no me jubilo. Estoy haciendo los trámites pero todavía no. Y estoy muy sorprendido, no me esperaba todo esto. Estoy muy agradecido”, expresó el galeno.

EMOCIÓN Y SORPRESAS

Los trabajadores de la “Asistencia” agradecieron especialmente a la Prof. Sonia Albornos, Coordinadora de Talleres Barriales y Eventos Culturales de la Municipalidad, quien junto al Taller de Folclore de Villa Adela, a cargo de la Prof. Carolina Ferreira, brindó un espectáculo folclórico en la remodelada plaza seca de calles Saavedra y 25 de Mayo, como cierre del homenaje. “El padre de Sonia era chofer en la Asistencia, tengo mil anécdotas con él”, recordó Martínez Gil.

La esposa del Intendente, Leticia Ponzinibio, junto a la asesora institucional del Ejecutivo, María de los Ángeles Petit, y la secretaria de Desarrollo Humano y Salud, Julia Saenz, le hicieron entrega de un presente especial que hizo llegar el Intendente Cresto, y de una carta personal que el jefe comunal le envió al Dr., destacando su “dedicación, entrega y compromiso con la salud pública y la comunidad”.

El viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Armando Gay, y el concejal Ivan Alalí, recibieron de parte de los trabajadores una nota donde solicitan que el órgano legislativo local considere oportuno la declaración de Personalidad Destacada de Concordia al Dr. Martínez Gil.

También estuvieron presentes la directora de Saneamiento Ambiental Ema Carmona y el director de Relaciones Institucionales Mariano Guerreo, quienes hicieron entrega de un presente al doctor en representación de la Asociación del Personal Jerárquico de la Municipalidad. Y también llegó a nuestra ciudad para participar de este homenaje, el Dr. Juan Andrés Noir, de SAME Aereo (el área de traslados aéreros del Servicio de Emergencias Médicas de Buenos Aires).

“Es un momento de felicidad, 100 años de vida de la Asistencia Pública y festejando 50 años de trabajo del Doctor. Así como lo describieron sus compañeros, es así, tal cual”, enfatizó el director de la DEM, Emilio Arriondo. “Martínez Gil es una persona digna de admiración, nunca tuvo un no para los pacientes, y eso es digno de destacar”, subrayó emocionada Sandra Noblega, trabajadora de la ex Asistencia, al igual que Sonia Aguire y el resto de los trabajadores de la institución, por haber logrado concretar este homenaje