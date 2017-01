Enrique Cresto: “el 2017 será un año de obras muy importantes para Concordia”

Esta tarde, al presentar tres nuevas camionetas que la Municipalidad de Concordia incorporó a su parque automotor, el Intendente Enrique Cresto se mostró optimista respecto al nuevo año y agradeció a los concordienses por el apoyo y acompañamiento en el 2016.

A modo de cierre de una etapa que calificó como intensa y muy productiva, el presidente municipal Enrique Tomás Cresto envió un saludo a todos los concordienses con motivo del inicio de un nuevo año. Hizo un rápido balance de su primer año de gestión y convocó a “seguir con los sueños intactos, y en esta forma de trabajo que encontramos juntos, de participación, de unidad de criterio”.

“Yo siempre planificaba el año, arrancaba enero y como todo el mundo, tenía objetivos, qué iba a hacer, hacia dónde quería ir”, comenta el intendente Cresto. “Cuando estaba en la Facultad, en mi empresa, o en el deporte. Siempre uno sigue el mismo esquema. Planificar, trabajar y esforzarse en alcanzar los objetivos. Lo mismo estamos haciendo desde la gestión de gobierno”, dice en un tono distendido, como se lo vio y escuchó en las distintas entrevistas de fin de año que realizó en los medios locales. Ese tono distendido que parece contradecirse con lo que algunos definen como la marca registrada de su gestión, una impronta que le es propia y que pretende contagiar a todos sus funcionarios, de intenso trabajo, de permanente acción.

“Cuando asumí como intendente yo tenía 100 metas, las 100 medias de gobierno que dijimos en la campaña que íbamos a concretar desde el gobierno local”, continúa Cresto en su balance. “De esas 100 metas cumplimos tal vez 60, pero cumplimos otras 40 que fueron surgiendo y que no estaban en las 100 ideas de campaña”, dice. “Y nos pasaron cosas feas que no estaban previstas cuando planificamos el primer año de gestión”. Sin duda se refiere a las vicisitudes vividas en los primeros meses, a la cola del tornado y a la histórica inundación de diciembre del 2015. Pero no las menciona específicamente. Continúa. “Tuvimos que definir nuevas metas a partir de la realidad que estábamos viviendo, nuevos objetivos. Y los superamos ampliamente”, asegura.

Consenso y trabajo en equipo

Cresto cumplió su primer año de gestión por primera vez en un cargo ejecutivo elegido por el voto popular. Más allá de su juventud, tiene una extensa trayectoria en la política, habiendo sido diputado y senador provincial. Aunque ser Intendente es distinto, sostiene que trasladó a la función ejecutiva mucho de lo que aprendió en su tarea legislativa. Se refiere a una forma de trabajo en la que prima el diálogo y la consulta. “Esta forma de trabajo que encontramos juntos, del consenso, de la participación, del trabajo en equipo, de la unidad de criterio, hizo que logremos muchas cosas”, asegura. “Nos sobrepusimos a aquellas dificultades iniciales, nos trazamos nuevos objetivos para Concordia y comenzamos a hacerlos realidad entre todos”, resalta.

Y enumera: “pusimos en marcha una agenda de actividades para toda la familia y para el sector comercial en el Centro de Convenciones, muchos concordienses conocieron por primera vez este hermoso lugar que es un orgullo para Concordia. Iluminamos el Parque San Carlos y ahora vamos a instalar cámaras de vigilancia para que haya seguridad para cada una de las familias que disfrutan de este lugar mágico que tenemos. Recuperamos la planta asfáltica. También comenzamos a instalar el Sistema de Videovigilancia en la ciudad, que comenzará a funcionar en las primeras semanas de enero. Gestionamos el Promeba IV para los barrios de la zona noroeste y el Programa Hábitat para los barrios de la Zona Sur. Estas obras mejorarán la calidad de vida de tantos vecinos. Gestionamos la ampliación del Parque Industrial, para sentar las bases del desarrollo de la ciudad. Junto al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional, avanzamos en el Proyecto Roca y en la Nueva Planta de Agua Potabilizadora”, enumera.

“En el 2017 se van a realizar obras por más mil millones de pesos en la ciudad. Muchas con recursos municipales, otras con financiamiento provincial y otras con recursos nacionales. Son todas obras que gestionamos en este 2016, que fue de mucha planificación, para que el próximo año Concordia tenga trabajo y las obras que se necesitan”, asegura.

Soluciones de fondo a los problemas de la ciudad

El intendente continúa enumerando las obras y programas en marcha y que comenzarán a ejecutarse en los próximos meses, y destaca: “lo más importante es el proceso de relocalización de las familias afectadas por la creciente del río Uruguay”. A un año de que casi la mitad de la ciudad estuviera bajo agua, hoy en Concordia no existen Centros de Evacuados. “Es un trabajo muy importante, de las áreas de vivienda, obras públicas, obras sanitarias, desarrollo humano, educación, entre el municipio, la Provincia y la Nación. Con un sólo objetivo”, enfatiza: “dar una solución definitiva. Y lo estamos logrando”, afirma.

Esa meta que se está alcanzando, es uno de los tantos “nuevos objetivos” que fueron surgiendo a partir de lo que la propia realidad impuso, en esa modificación de planes y objetivos. “Fue un año intenso, y seguiremos trabajando así. Mantengamos nuestros sueños intactos, sigamos luchando por nuestros objetivos”, expresa Enrique Cresto y envía “un saludo desde el corazón, de mi parte y de mi familia, a todos los concordienses. Vamos para adelante, con mucho esfuerzo, y tendremos un gran año. Que el 2017 sea el año de la participación. Vamos a ver reflejados los logros del trabajo en equipo”.

