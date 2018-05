Estacionamiento medido, el gran chamullo concordiense

By Paula Ravier / 1 semana ago / Locales

La implementación en Concordia del Estacionamiento Medido acarreó dese el primer momento una serie de dudas, acusaciones, enojos e interrogantes que su propulsor y ex director de área, Max Klaric, no logró nunca terminar de responder ni aclarar. La gestión del entonces multifacético funcionario logró incluso pasar por encima a los tres pedidos de informes presentados en su momento por los concejales Carola Laner y Esteban Benítez y que, según ellos, nunca les fueron respondidos. Ya alejado Klaric del estacionamiento medido, el tema pasó por un periodo acéfalo hasta que terminó en manos del ex director del Copanf, Fernado Rouger, con quien DIARIOJUNIO intentó comunicarse desde hace semanas y en reiteradas oportunidades y nunca pudimos lograrlo: “Llámame en 5 minutos que estoy ocupado”, dice siempre…

Lo cierto, es que además del malestar que generan las dudas en cuanto al destino real del dinero recaudado y que ya Benítez ha refutado en varias oportunidades, se sumó ahora la noticia de que a partir del 20 de abril se eliminaron todos los pases de estacionamiento libres que fueron otorgados en su momento por el municipio a las personas que trabajan en el centro o en el radio que abarca la medida que, por cierto, se expande cada vez mas.

En consecuencia, a partir de la fecha, aquellos que concurren diariamente a trabajar en la zona deben abonar entre $ 1400 y $ 1900 pesos mensuales antes de siquiera empezar la jornada laboral si no quieren encontrarse a la salida con un “acta de infracción” pegada en el parabrisas del auto, emitida por los chicos de chaqueta amarilla y sellada por el coordinador de tránsito, Sergio Leites, cuya firma aparece en casi todas las multas otorgadas durante la mañana y tarde, en diferentes manzanas y en decenas de vehiculos. ¿Cómo hace?, la realidad que pudo corroborar DIARIOJUNIO es que Leites no suele estar presente cuando se labran esas multas sino que el hombre entrega talonarios vacíos, firmados y sellados por él, listos para ser completados por personas no pertenecientes al área.

Moix: ´Si el que firma el acta no está presente en el momento, la infracción queda impugnada´

Al respecto, el ex Juez de Faltas, Alberto Moix, confirmó en DIARIOJUNIO que los chicos que están en la calle pueden avisar de una infracción pero el acta correspondiente “debe estar completada, firmada y presenciada por un agente o responsable de tránsito habilitado para hacerlo. De lo contrario, por más que tenga la firma y el sello, la boleta queda impugnada”. En ese sentido, explicó que el afectado debe concurrir al juzgado de faltas dentro de los 5 días hábiles posteriores, pedir una audiencia con los jueces actúales, Sebastián Bahler o Valeria Armanazqui y manifestar lo sucedido. “Te la tienen que anular”, aseguró Moix. “El que firma debe estar presente en la infracción, no hay otra”, remarcó. Claramente, si la firma y sellos están con birome negra y los datos en azul, se trata de dos personas diferentes.

Vale recordar que la idea original del EM cuando se trajo desde la Universidad de la Plata, era que los chicos del estacionamiento recorran las calles comprendidas y, en caso de encontrarse con un vehículo en infracción, informar a los agentes de tránsito responsables para que se acerquen al lugar y labre el acta. Esas multas son una especie de constatación de la infracción a la espera de ser formalizada por quien corresponda, pero, DIARIOJUNIO pudo presenciar el miércoles 25 a las 18 hs, y en calle 25 de mayo al 600, como un joven repartió alrededor de 10 “multas” en una sola cuadra sin que ningún agente viniera a confirmarlas y completar luego con los datos necesarios. Todas firmadas por Leites. “A mí me las dan así y yo hago lo que me dicen, sólo tengo que completar con los datos”, aclaró el joven exhibiendo el talonario vacío. “Pero si vas a los comercios adheridos, podes pagar solamente 150 pesos y te la borran”, sugirió.

Entre 1400 y 1900 pesos mensuales para ir a trabajar

De hecho, no sólo este medio presenció esa situación previa sino también los miembros de un consultorio de psicología de esa zona, el vendedor de un drugstore de la esquina y el almacenero de enfrente que protestaban porque no saben con quien hablar y a quien reclamarles el hecho de que se trata del área en la que trabajan de lunes a sábados, alejados de la zona céntrica y desde mucho antes que se implementara el EM. “Este es mi lugar de trabajo y no puedo pagar casi 1500 pesos mensuales solo para estacionar”, manifestó una psicóloga. “Entiendo que cobren en el centro a los que van ocasionalmente o incluso a los pacientes que están una hora y una vez por semana, pero no a los que debemos si o si venir a trabajar”, agregó.

Esta situación se da a partir de que el secretario de gobierno del municipio de Concordia, Alfredo Francolini, dejara sin validez todas aquellas excepciones o pases libres que incluían a los que cumplen jornada laboral dentro del radio que abarca el estacionamiento medido. Por esta razón, empleados de comercios, oficinistas, almacenes, banqueros, kioskos, docentes, etc. deberán abonar la suma de $ 1440 pesos mensuales, si lo hacen mediante la aplicación del teléfono celular, a 6 pesos la hora, o $ 1990 si es a través de un comercio adherido porque el importe aumenta a 8 pesos. “Logre comprarme hace 6 meses mi primer auto para venir más cómoda desde la Bianca a trabajar y de paso poder dejar yo a los chicos en la escuela y me representa un montón de plata lo que me piden”, lamentó una empleada de zapatería de Entre Ríos al 500. “Encima, como están todos los trabajadores en la misma cada vez estacionan más lejos y ya no hay lugares libres”, agregó.

Walter Baez: “Fomentar la venta comercial”

Si bien el tema le compete exclusivamente a Rouger con quien, reiteramos, no pudimos comunicarnos el director de tránsito de la municipalidad, Walter Báez, le aclaró a este medio que justamente la medida está pensada para fomentar la venta y el movimiento en el centro de aquellos que quieran ir a hacer sus compras. Por ello, aseguró que “si el comercio no vende tampoco le puede pagar al empleado” y por eso es que el objetivo es priorizar al cliente y su estacionamiento. Así mismo, recordó que la medida esta implementada hace mucho tiempo en las grandes ciudades y Concordia no tiene por qué ser la excepción.

En otro orden y con respecto, a las boletas en blanco, Baez coincidió en que no es esa la manera en la que se debe labrar una infracción y resaltó que es el Juzgado de Faltas quien cubre la parte legal. “El estacionamiento medido sigue siendo regulado y continuamente se trabaja en mejorar y solucionar las cuestiones relacionadas, porque así como seguramente hay errores y huecos es verdad que también hay mucha gente que busca las mil vueltas porque no quiere pagar”, concluyó

En definitiva, pareciera que siempre son los trabajadores los primeros en ser afectados cuando de recaudar se trata y quienes deben elegir entre pagar más, caminar o acatar lo que imponen desde arriba. Incluso si la multa es ilegítimamente realizada, también se debe perder una buena parte de esa jornada en ir al Juzgado de Faltas a reclamar “o pagar 150 pesos en los comercios adheridos”. De todas maneras, y como afirmó Báez en otro tramo de la nota, “Por más que hagan lo que hagan y digan lo que digan, van a tener que pagar igual