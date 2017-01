Este es el puente que hizo Urribarri y que inauguró el presidente hace menos de un mes

Cuando crece el debate por la obra pública acerca de quién hizo tal o cuál obra, el puente construido por la administración Urribarri y que fuera recientemente inaugurado por el presidente Mauricio Macri, ya comienza a dar muestras de la mala calidad de la obra y del apuro por terminarlo. La inauguración había provocado la ira del ex gobernador por los términos utilizados por Macri en el acto de presentación de la nueva obra.

Así está el puente que hizo Urribarri y que inauguró Macri hace 23 días

Documento irrefutable: Una de las bases del puente de 750 metros de largo, más precisamente sobre el sector que atraviesa el cauce del arroyo “El Gato”.

PARANÁ. Una burla del destino lo que ocurre con el puente “más largo de Entre Ríos”, que hace apenas 23 días fuera inaugurado por el presidente Mauricio Macri, y que desatara la ira del ex gobernador Sergio Urribarri a causa de los términos utilizados por el Presidente de la Nación. La obra pública está dando muestras de la pésima calidad de la construcción y del apuro por inaugurarlo.

“Acabamos con los años de la mentira, de las propuestas que no conducen a nada, de las promesas incumplidas y sobre todo que las obras sean sinónimo de corrupción en vez de sinónimo de optimismo y futuro”, dijo Macri durante el acto de inauguración y agregó: “Gran parte de esta zona no era productiva porque no se llevaban a cabo proyectos como éstos, hace 15 años que se viene hablando de estos puentes, de las mejoras de estas rutas. Hace 15 años cuántos más argentinos hubiesen tenido trabajo, un futuro distinto”. El Presidente, quizás sin advertirlo, o quizás porque nadie lo alertó al respecto, dio a entender con esa última frase como si el puente se hubiere construido en el último año, cuando en realidad fue hecho durante la gestión del gobernador K, Sergio Urribarri.

El ex mandatario no tardó en reaccionar y se expresó vía las redes sociales, y dirigiéndose al Presidente señaló: “Esto que hoy inauguró y que se realizó durante mi mandato, forma parte de lo que a su juicio es parte de la pesada herencia que Usted me endilga y que repiten sin analizar un coro de resentidos devenidos en pseudos fiscales berretas”.

Berreta parece la calidad del puente inaugurado. Y se podría agregar que es una muestra cabal determina resultando un ejemplo no querido de la pésima gestión del ex gobernador Urribarri y de todo el gobierno kirchnerista.

Pero también es una muestra del apuro que tiene el nuevo gobierno por tratar de mostrar algunos avances. Sería importante advertir que cada obra que se inaugure y que ha tenido su inicio en el proceso kirchnerista, resulte meticulosamente revisada en forma previa para no caer en cuestiones similares a las de este puente que, de no mediar una rápida intervención, pronto quedará inutilizado.

La foto que ilustra esta nota está tomado sobre una de las bases del puente de 750 metros de largo, más precisamente sobre el sector que atraviesa el cauce del arroyo “El Gato”. El puente cruza además por sobre las aguas del Río Gualeguay.

El puente más largo de Entre Ríos (720 metros) se integra con el enripiado de 50 kilómetros de la ruta provincial Nº 19, obra para unir los departamentos de Rosario del Tala con Gualeguaychú y las ciudades de Urdinarrain y Mansilla. El objetivo es acortar en 100 kilómetros la distancia que demanda hoy día ese trayecto.

La empresa Hidraco afirma en su página web ser responsable del puente sobre el río Gualeguay.

La empresa comenzó en 1929, fundada por Juan José Orazi, quien construyó su obra inicial en la ciudad de La Plata, y a partir de 1949 encadenó la Autopista Richieri (Ezeiza-Buenos Aires); la Ruta Nacional N°5 en Mercedes, Buenos Aires; la Ruta Nacional N°11 en Margarita Belén, Chaco, mientras se transformaba en sociedad anónima y cambiaba su nombre por Hidraco

