⏯ Escuchar Noticia

Estudio afirma que las gorditas hacen más feliz a un hombre que una flaquita

De acuerdo a un muestreo, los hombres que tienen novias gorditas tienden a sonreír más y llevar de mejor manera los problemas. Además, desarrollan un mejor léxico y se comunican mejor. Por su parte los que tienen novias flaquitas tienden a ser más reservados y poco amigables, y menos expresivos en cuanto a sus emociones.

El Dr. Filemón Alvarado y el Dr. Edgardo Morales, por la UNAM del departamento de psicología, han descubierto que las mujeres gorditas hacen 10 veces más feliz a los hombres que las flaquitas.

Los resultados arrojados de la tesis “Vale más que sobre y que no falte”, que las mujeres gorditas tienen mayores índices de reproducción. Según los argumentos, en las últimas estadísticas, las mujeres obesas tienden a tener más hijos, ya que la gestación no le produce problema alguno, debido a que están acostumbradas a cargar con mucho peso, por lo que un bebé no hace la diferencia.

Además, cuentan con mejores habilidades de supervivencia. Debido a que en los últimos años las mujeres ya no quieren cocinar, las gorditas prefieren hacerlo para satisfacer sus necesidades y las de su pareja. En este sentido, hacen hasta lo imposible para conseguir comida, lo que las hace más adaptables a la hora de solucionar problemas.

Por esta razón, es muy importante tener una novia por gordita, porque así se será mucho más feliz. Los kilos de más no significan grasa, sino amor y ternura, cariño y comprensión.

Nuevo diario web

Compartir

[responsivevoice_button buttontext="Play" voice="Spanish Female"]