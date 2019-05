En estos últimos tiempos se han sucedido varios hechos de violencia escolar en nuestra ciudad, tanto en escuelas públicas como en privadas, con alumnos internados y hasta casos de extrema gravedad siendo internados en Terapia Intensiva.

“A nuestros hijos los mandamos a estudiar, no a que vengan a avisarte las maestras que está todo ensagrentado o internado porque le pegaron una golpiza” expresó preocupada una madre.

Desde la Departamental de Escuelas no hay respuesta, empleados nos dicen que no pueden hablar de esos temas con la prensa y menos aún que de explicaciones su Directora Griselda Dilello. No se habla de concientización, prevención, charlas con los alumnos para evitar a que estas riñas puedan pasar a mayores ni tampoco se capacita a los docentes.

“No se como puedo llegar a actuar si le pegan a mi hijo, los mato” exclamó un padre en un comentario de facebook.

La situación está cada vez peor y cada vez se conocen más casos de violencia entre alumnos pero desde la Departamental de Escuelas solo parece importar la campaña del actual Gobernador Gustavo Bordet, lamentable.

