La aprobación por unanimidad de una ordenanza que estipuló nuevos valores para el boleto del servicio urbano de pasajeros en Concordia derivó en una discusión centrada en que la capital del citrus sigue sin tener instrumentada la utilización de la tarjeta SUBE, algo que en otras ciudades del país existe desde hace ya mucho tiempo.

El primero en hablar fue el edil de Cambiemos Nicolás Moulins. “En algún momento sería muy bueno que se discuta, se converse de qué manera se puede lograr que se incremente el índice de pasajeros por kilómetro, que es la otra parte del problema. Cómo podemos hacer que más gente tome el colectivo, para que el servicio urbano de pasajeros sea la opción primera de todos nosotros para movernos, antes inclusive que el auto y que la moto”, señaló.

Enseguida, se ocupó de la tarjeta SUBE: “Me parece una pena que no se haya podido instalar el sistema SUBE, que era un avance, una tecnología de control de las empresas, de facilidad de pago, que habilita también la posibilidad de saber cuánto tiempo está demorando el recorrido, cuánto hay que esperar el colectivo. Me parece vergonzoso que sigamos cobrando el boleto como lo estamos cobrando. La boletera de nuestros colectivos en otros lugares es una pieza de museo y en Concordia sigue siendo el método utilizado. Esas son las cosas que me están diciendo que hay una discusión pendiente. No sé si desde las empresas, desde el Poder Ejecutivo o desde este mismo Concejo Deliberante no se ha puesto el suficiente hincapié en mejorar el servicio o en pensar cómo hacer para que sea más atractivo para la gente”, concluyó.

Le salió al cruce el Concejal peronista Daniel Cedro, pidiendo permiso para una corrección “fraterna”: “Hacen falta políticas públicas que deben venir del Estado Nacional, que hoy no existen. Ese es el mayor problema que tenemos. No es cuestión mágica que por voluntarismo haya más gente usando el colectivo. Tiene que ver con políticas públicas que también se relacionan con la dignidad de la gente. Si por un lado plantean políticas de mercado pura y lisa y llanamente, y la cuestión pasa por la cuestión competitiva, no se puede pedir que haya política para incrementar los servicios públicos, para cuestiones ambientales. Eso tiene que provenir del Estado, tiene que subsidiar, tiene que saber qué subsidia y para qué subsidia. No es una crítica personal al Concejal Moulins. Me parece que es una cuestión ideológica y que se está confundiendo con el planteo. Eso de que haya más pasajeros tiene que ver con un incentivo del Estado. Que me disculpe pero si su presidente, de su partido, en un momento anuncia que van a congelar la nafta y no pasó una hora cuando dijo que ya no era así, obviamente que hay una cuestión bastante errática con la cuestión del transporte, no saben qué hacer con el transporte, no saben qué hacer con la nafta”.

Cedro remató: “Es una quimera lo que plantea Moulins. Mientras tengamos esta política, el problema del ajuste va a ser siempre así. Para que haya más pasajeros tendría que haber más plata, más sueldos, no tendría que haber inflación”.

Enseguida tomó la palabra Magdalenta Reta, de Cambiemos: “Le quiero recordar fraternalmente al Concejal Cedro que el transporte públicos de pasajeros urbano está regulado por el municipio y por la provincia en última instancia”, enfatizó. “Así que creo que tiene un problema el concejal Cedro. En vez de reclamar al gobierno nacional -agregó Reta- debería reclamar las políticas de transporte al señor gobernador. Por otro lado, hubo una mala interpretación del congelamiento de los combustibles pero no se desdijo y está congelado por 90 días”.

Cedro volvió a tomar la palabra para citar la canción que habla de un tiempo que “fue hermoso y fui libre de verdad”. Ello para recordar que hubo una época en la cual, según el edil, hubo una política pública respecto de los colectivos y los servicios públicos. “Este gobierno intentó sacar subsidios y que otros se hagan cargo de lo que no quería hacerse cargo” arremetió.

Fuente: El Entre Ríos