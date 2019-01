Hombre aseguró que sufre constantes amenazas y que no lo dejan vivir en paz

Un vecino aseguró ante nuestro medio que lo amenazan de manera constante en la zona donde vive, más precisamente en calle Bernardo de Yirgoyen y La Paz. Aseguró que quiere hacer pública la amenaza para que las autoridades hagan algo.

Sobre lo que viene padeciendo, Julio Domingo Contertessi, dijo a cronistas de EL SOL que “yo quiero decir públicamente a través del diario porque estos cobardes me amenazan, son de por ahí nomas del barrio, no es la primera vez que me amenazan con tiros en el frente de mi casa”.

“Me tiran tiros y me hacen dibujos en mi patio, me tiran piedras adentro, yo vivo en Bernardo de Yrigoyen y La Paz, la otra vez me quemaron unas cosas, seguramente lo que quieren es quedarse con mi propiedad”, especuló.

El vecino dijo que “yo vivo solo ahí, y de ahí no me van a sacar, yo ya hice la denuncia para que las autoridades sepan lo que yo vengo sufriendo, porque me robaron varias veces y yo quiero que los metan preso a estas ratas”, espetó.

