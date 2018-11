IAPV explica el pago del Canon de uso de las viviendas de San Benito

Vecinos de las 250 viviendas de San Benito se reunieron con funcionarios de IAPV

Con el objetivo de dialogar sobre las cuotas de las viviendas sociales que cobra el IAPV, funcionarios del organismo recibieron a vecinos del barrio 250 viviendas de San Benito. Se les informó que el valor no está bancarizado y es subsidiada en un 65 por ciento.

A pesar del incremento en los costos de la construcción de viviendas producto de la inflación y el aumento del dólar, el gobierno provincial actualiza el valor de las cuotas de las viviendas sociales de acuerdo con los incrementos salariales acordados con los gremios estatales. A su vez, están subsidiadas por el Estado en un 65 por ciento, lo que hace que los adjudicatarios paguen mensualmente una suma muy inferior a los créditos del sistema bancarizado. Así se les recordó a los vecinos durante la reunión mantenida en la sede de IAPV, quienes fueron notificados oportunamente y firmaron el acuerdo de conformidad del valor del canon de uso.

En ese sentido, el gerente Comercial, Julián Burzaco, puntualizó que “esta actualización se realiza dado que los fondos que el Instituto recauda son destinados a la construcción de nuevas viviendas y los costos de construcción aumentan inclusive a un porcentaje muchísimo mayor que las actualizaciones que se realiza. Si la intención es congelar los montos de canon de uso en muy poco tiempo el Instituto no podrá tener recursos suficientes para seguir construyendo”.

Asimismo, actualmente los tenedores precarios del barrio San Benito 250 viviendas abonan un canon de uso por la simple y precaria tenencia de la vivienda, no pagan cuota ni se ha determinado aún un precio de la vivienda. “Esto se debe a que uno de los requisitos más importantes para adjudicar las viviendas que tiene IAPV, es que las mismas tienen que ser viviendas familiares de ocupación única y permanente, en tal sentido no puede dictarse una Resolución de Adjudicación y Venta si aún no está garantizado este requisito. El mismo se determina en un lapso prudencial”, explicó y enfatizó: “El IAPV determina el mismo valor de canon de uso para todas y cada una de las viviendas que ha entregado en la provincia desde diciembre de 2016, esto es que tanto para San Benito como para otras localidades los montos son y serán iguales”.

Aumento según paritarias

El IAPV fija la actualización en base a los aumentos salariales que el Poder Ejecutivo acuerda con los gremios estatales. De esta manera, garantiza a sus adjudicatarios y tenedores precarios, que desde el momento en el que comienzan con el pago del canon de uso o de las cuotas de financiación, su relación cuota/haberes no se verá modificada en ningún momento a la largo de la vida del préstamo, aún a cuenta de que la inflación sea mayor.

En este sentido, “se llega al precio actualizado a hoy del canon de uso, por el Decreto 1981 del 6 de julio de 2018 donde se fija el primer aumento a partir de marzo de 2018 en un 8 por ciento y el segundo a partir de julio de 2018 en un 9 por ciento. En virtud de esto, la cuota de 3.970 pesos aumentó un 17 por ciento, pasando a ser de 4.645 pesos, que inclusive aun, en la próxima emisión se verá aumentada además en un 2 por ciento, por el aumento otorgado en septiembre”, señaló Burzaco.

Cuota subsidiada

Por resolución 1808/16 se determinó el valor de las viviendas y de las cuotas, en el que se resalta el aporte del IAPV para aliviar el pago mensual como parte de las políticas sociales del gobierno provincial. La provincia aporta un subsidio de hasta el 65 por ciento de la cuota.

En ese sentido, un crédito hipotecario del sistema bancario arrojaría una tasa de interés superior al 25 por ciento y una cuota mayor a los 25.000 pesos, con un plazo de pago de 300 meses. En cambio, IAPV al disminuir dicha tasa de interés un 50 por ciento (12,7 por ciento), el adjudicatario pagaría mensualmente 13.240 pesos. Pero, a su vez, se subsidia un 65 por ciento ese monto, lo que resultaría una cuota de 4.645 pesos aproximadamente.