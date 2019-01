INSEGURIDAD: EDUARDO ASUETA PROPONE LA OPCIÓN DE TRABAJOS COMUNITARIO PARA DELITOS DELITOS LEVES

Eduardo Asueta, referente de Nueva Concordia y candidato a intendente, sostuvo que “estamos promoviendo el desarrollo de un esquema de trabajo comunitario opcional para los delitos leves, porque vemos que ni las tareas comunitarias que se asignan hoy en día, ni la cárcel para los delitos leves están dando buen resultado”. La propuesta va a ser enviada a los organismos de seguridad con el objeto de se pueda avanzar en esta solución.

Al respecto, Eduardo Asueta informó que “estamos viendo que la cárcel es un esquema sumamente costoso, que termina por introducir mas a los condenados en el mundo del delito, y que para el caso de los delitos leves fomenta la reincidencia, cuando en realidad debería reducirla. Desde Nueva Concordia proponemos que se cree un sistema de trabajo comunitario pero que sea opcional y a la vez sea realmente efectivo, para lograr que la respuesta del sistema penal sea lo suficientemente fuerte para desalentar la reincidencia en el delito, reducir costos del sistema penitenciario y a la vez que este sistema contribuya a generar valor público, sea recuperando y mejorando espacios públicos, o limpiando basurales a cielo abierto, por ejemplo”

Asueta sostuvo que “hace tiempo que venimos observando con mucha preocupación los altos niveles de reincidencia, y también venimos siguiendo de cerca las dificultades estructurales del sistema penitenciario para lograr su objetivo principal que es la reinserción social de los condenados. Este problema se repite en todo el orden nacional, y lo proponemos porque consideramos que es una cuestión que no escapa a la realidad que tenemos en Concordia, en la que la inseguridad se ha vuelto algo difícil de controlar, a pesar de que ha aumentado la presencia policial.”

Por otro lado Eduardo Asueta informó que “lo que estamos proponiendo no es una idea aislada, es una tendencia mundial y regional, de crear estos esquemas de trabajo comunitario pero bien organizados, para que no haya delitos sin pena efectiva, pero que a la vez funcione bien, hoy por hoy no existe un esquema como tal, de vez en cuando se asignan tareas o acciones comunitarias a través de ongs, pero sabemos que eso casi no se cumple, y no tiene los efectos que debería tener. Por esa razón proponemos la puesta en funcionamiento de un verdadero esquema que signifique una opción, pero una opción que signifique una respuesta efectiva que desaliente el delito.”

Por útlimo Asueta sostuvo que “estamos enviando la propuesta con ánimo constructivo y de buscar soluciones a las áreas de seguridad, es decir a la Justicia y a la Secretaría de Seguridad de la Provincia. Esperamos que se empiecen a buscar este tipo de soluciones.”