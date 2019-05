Andrea Coronel es la presidenta de la cooperadora de la Escuela N° 51 Felipe Gardel de la ciudad de Concordia y cuenta que a la comunidad educativa los moviliza realizar una campaña solidaria ante la triste situación de ver a los niños descalzos.

«Lamentablemente, hay chicos que no concurren a la escuela porque no tienen zapatillas. Antes esto no se veía y ahora la escuela se hace cargo de saber por qué los chicos no concurren a clases y cuando se empieza a indagar nos enteramos de las realidades de lo que les pasa a las familias. Lamentablemente esto está en aumento, hay muchísimos chicos que no asisten», relató.

La asociación cooperadora tomó la iniciativa y junto a otras escuelas están organizando una campaña solidaria que consiste en “juntar zapatillas para que ningún chico más falte a la escuela”, detalla Andrea.

Los pares de zapatillas más buscados son los que van desde el 24 al 40, teniendo en cuenta que hay chicos más grandes, de sexto grado, que también necesitan.

«Juntamos para los nenes del jardín de infantes y para los más grandes, nosotros queremos que lleguen a la dirección de la escuela y si hay que ir a buscarlos nosotros nos encargaremos de retirar, no es solamente el calzado, también vemos que a los chicos les falta comida, el único alimento que reciben es el comedor de la escuela y hay casos que la gente no puede comprarles zapatillas porque priorizan comer, el problema pasa por ahí, la familia se preocupa que sus hijos coman no que les falte la ropa», explicó la presidenta de la cooperadora.

Dónde acercar las donaciones

Andrea pidió enviarlas a Moulins 950, la dirección de la escuela, o llamar al teléfono 427-1046. Se solicitan zapatillas infantiles desde el 22, 24 al 40 y ropa de abrigo para niños, preferiblemente en buen estado.

Fuente: Diario El Sol