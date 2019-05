La Escuela Municipal de Oficios que funciona en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues tiene por estas horas una misión más que especial. Los participantes del Taller de Herrería construyen hamacas que serán destinadas a una escuela rural de la provincia de Tucumán para que sus alumnos jueguen durante los recreos. En su tercer año de actividades, la escuela de oficios que impulsó el intendente Enrique Cresto junto al Ejército, ya ha trascendido las fronteras de nuestra ciudad. E incluso esta experiencia de inclusión y educación será replicada por el Municipio santafesino de Fray Luis Beltrán que firmará un convenio con la unidad Militar de San Lorenzo.

Hoy la escuela de oficios inicio su tercer año de actividades con la participación de 120 chicos y chicas que aprenderán distintos talleres que esta escuela dicta. En el primer año ingresaron 50 jóvenes, en 2018 fueron 100 y en este año 120 alumnos. La escuela creció en número pera también en significado, tanto para los participantes, como para la comunidad en general. Una propuesta de formación y crecimiento individual que beneficia a la comunidad con su experiencia.

“Son días movilizadores y especiales para nosotros”, destaca el Jefe de Regimiento de Cabelleria de Tanques 6 Blandengues , Teniente Coronel Pablo Antuña, en referencia a la construcción que realizan alumnos del taller de herrería de la Escuela De Oficio, de una hamaca con tres columpios destinada a una escuela rural Primaria en de Tucumán.

“Agrademos a la Municipalidad de Concordia y al intendente Enrique Cresto porque la escuela de oficios es la encargada de realizar este trabajo con los alumnos que empezaron este año, contando además con la colaboración de jóvenes que participaron en años anteriores de la escuela y que por tener más experiencia están ayudando en este trabajo especial”, detalló Antuña.

El Jefe del regimiento local adelantó que la unidad militar que está apostado en San Lorenzo se interesó por la iniciativa y la experiencia en Concordia, y está por firmar un convenio con la municipalidad de Fray Luis Beltrán (Provincia de Santa Fe) para replicar la Escuela de Oficios también en esa localidad.

Una oportunidad de crecimiento personal y comunitario

Julieta Echeverria pasó por la escuela de oficios en 2017 y fue convocada para la construcción de la hamaca, con su experiencia y conocimientos en herrería, trabaja, guía y ayuda a los participantes ingresantes este año. “Vine a colaborar con este trabajo, me llamaron y acepte para dar una mano con lo que aprendí. Mi experiencia fue muy buena, salí de la Escuela y se me abrieron muchas oportunidades, incluso estoy dictando talleres en dos barrios además de realizar trabajos por encargue. Antes de ingresar a la escuela no tenía ningún oficio y estaba desocupada”, recuerda Julieta.

Teniendo en cuenta lo que dejó su participación en esta iniciativa que puso en marcha la actual Gestión municipal, menciona: “lo que siempre digo es que la escuela es una muy buena oportunidad, para quien lo sabe aprovechar, porque tenes muchos talleres, y si a vos te gusta y te pones las pilas, después salís y podes dedicarte a ese oficio porque tienen salida laboral”.

En cuanto al trabajo especifico que están construyendo Julieta cuenta que: “Los chicos se sienten entusiasmados. Además es una buena oportunidad para mostrar lo que se hace en la escuela de oficio de Concordia, que se conozca en todo el país, y se pueda replicar”.