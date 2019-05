Desde el área de Inspección General de la Municipalidad brindaron detalles sobre el operativo que se realizó ante la difusión de una supuesta fiesta que involucraría varios delitos y que preocupó a los concordienses. «Durante todo el fin de semana se estuvo trabajando en este tema, se hicieron averiguaciones, se detectó el supuesto lugar y fuimos a notificar al propietario. Ante la realización de cualquier fiesta o evento que no esté debidamente habilitado, se procede a la clausura. Y si existen otro tipo de delitos, se solicita la intervención de la Policía o de la Justicia, según corresponda», dijo el director de Inspección General de la Municipalidad Marcelo Tessani. No se descarta el intento de estafa.

«Inmediatamente que se conoció esta convocatoria que se estaba difundiendo a través de la redes sociales, comenzamos a trabajar en el tema, tanto porque se trataba de una fiesta privada para la cual no se había solicitado habilitación, como también porque los mensajes señalaban que además podría implicar otro tipo de delitos», dijo Tessani en referencia al anuncio que hablaba de una supuesta fiesta a realizarse en las próximas semanas ofreciéndose además de sorteos y bebidas, también ofertas de actividades sexuales.

En este sentido, el Inspector Municipal explicó que «desde la Municipalidad se hace un control permanente en cuanto a lo que es fiestas y eventos públicos, para que se cumpla con las normas vigentes, tanto para seguridad del público que asiste como también para que haya igualdad y lealtad comercial con los empresarios que sí cumplen con las ordenanzas y las leyes».

«Cuando se detecta la organización de una fiesta no habilitada se notifica a los organizadores sobre las normativas que deben cumplir, para que no haya inconvenientes. Pero en este caso había un agravante, la supuesta fiesta no sólo no cumplía normas de habilitación, además estaba promoviendo actos ilegales violando leyes nacionales. Por eso se trabajó con mayor premura», dijo.

«Se logró identificar el supuesto lugar donde se haría, que se trata de una propiedad privada no habilitada para eventos o fiestas públicas. Se identificó al titular, se hicieron diferentes averiguaciones y se lo advirtió de que no pueden realizarse ese tipo de fiestas. También estuvimos en permanente contacto con la Policía de Entre Ríos, que está realizando investigaciones relacionadas con este anuncio», comentó.

«Con el propietario del lugar se avanzó en la regulación de otros aspectos sobre la construcción, y se lo advirtió de la ilegalidad de realizar un evento así. Lo cierto es que la persona negó cualquier relación con esa supuesta fiesta, y no hay un vínculo entre el anuncio y el titular del lugar, por lo que podría tratarse de un anuncio falso», indicó Tessani.

Al respecto, cabe señalar que según fuentes policiales, algunos datos de la investigación podrían indicar que en realidad el mensaje se trataría de una estafa virtual. «No obstante, continuamos con el operativo de control y de investigación, y estamos en contacto con la Policía para intercambiar cualquier dato que ayude a evitar cualquier delito. Desde la Municipalidad, como se hace siempre, se realizará un operativo especial de control y se clausurará éste o cualquier lugar donde se quiera realizar una fiesta de estas características, dando intervención a las autoridades judiciales o policiales pertinentes», enfatizó.

(7Paginas)