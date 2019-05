El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, otorgará 500 nuevos créditos para la ampliación y construcción de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Primero Tu Casa.

El sorteo público, se llevará a cabo el próximo lunes a las 11 horas, en el Salón de las Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno. Estará encabezado por el titular del IAPV, Marcelo Casaretto, certificado por escribano público y transmitido a través de las páginas de Facebook y Youtube oficiales.

Se trata de dos de las tres operatorias del programa que el IAPV está ejecutando en todo Entre Ríos, con recursos cien por ciento provinciales. En esta oportunidad se sortearán 500 créditos entre un total de 3.109 familias inscriptas, de las cuales 1000 (32%) serán beneficiarias.

«Es un hecho trascendental que la provincia vuelva a tener un programa de viviendas propio, después de más de 20 años. El Programa Primero Tu Casa, fue puesto en marcha gracias a la decisión política del gobernador Gustavo Bordet, para poder acelerar los procesos de ejecución de obra y llevar más soluciones habitacionales a las familias de trabajadores, a las que se dificulta acceder a través de otros medios», expresó Marcelo Casaretto.

Y agregó «creemos que donde hay una necesidad hay un derecho, por ello debemos trabajar desde el Estado para ejecutar políticas públicas que tengan como eje dar dignidad a los entrerrianos a través de la vivienda digna».

La operatoria II está orientado a grupos familiares que poseen terreno propio para la construcción de viviendas, para lo cual se requiere que el mismo esté libre de hipotecas y gravámenes.

El IAPV le otorgará a cada familia un crédito individual para cubrir el 80 por ciento del costo total de la construcción establecido para cada prototipo (monoambiente, uno o dos dormitorios). Se hará un anticipo y tres desembolsos del 25 por ciento a medida que se certifique el avance de obra, con un plazo de hasta 25 años.

Para esta operatoria, se sortearán 400 titulares y 400 suplentes, totalizando la suma de 800 familias beneficiarias, entre un total de 2.095 inscriptos.

La Operatoria III de ampliación de vivienda, tiene el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de grupos familiares que no cuentan con la posibilidad de acceder a créditos accesibles para poder realizar mejoras en su hogar. La obra no podrá superar los 15 m2 de construcción nueva y la superficie total de la vivienda. Una vez ampliada, no podrá ser superior a los 70 m2.

El monto máximo a financiar será de 235.105 pesos, con un plazo de hasta cinco años como máximo.

Para esta modalidad del programa Primero Tu Casa, el lunes se sortearán 100 titulares y 100 suplentes, respectivamente entre 1.014 familias inscriptas.

Entre cada operatoria, se realizará un sorteo por Departamento, hasta totalizar los 17 que conforman la provincia de Entre Ríos. En el caso de que los titulares no cumplimenten la documentación requerida por el IAPV, correrá la lista de suplentes.

Para participar del sorteo, los aspirantes podrán inscribirse hasta las 8:00 del lunes a través del Registro Único de Demanda Habitacional (https://www.iapv.gov.ar/sistemas/inscripciones/)

Además, quienes se inscriban en estas operatorias no podrán haber sido beneficiarios de algún programa estatal de vivienda, Nacional, provincial o municipal, como Procrear, Fonavi o IAPV