El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner reiteró que no es el personaje señalado en la causa por el tráfico de efedrina.

Dejó los cargos públicos, pero no su verborragia. Aníbal Fernández sigue tan expresivo como durante los 12 años que formó parte del gobierno de los Kirchner. Aseguró que no se arrepiente de nada, fulminó a Julián Domínguez y cuando le preguntaron si era “La Morsa”, contestó tajante: “Váyanse a cagar”.

En una entrevista con la revista Noticias desde la Costa Atlántica bonaerense, Fernández contó: “Estaba seguro de que iba a ganar la Gobernación. Scioli todos los días me mostraba las encuestas y yo medía muy bien. El día de las elecciones salí de casa ganando por seis puntos en boca de urna. El efecto que tuvo aquel programa de Jorge Lanata fue desastroso. Yo laburé como un perro para ganarle las primarias a Julián Domínguez, que es una basura y que participó del armado de Lanata, y para ser gobernador. Han pasado 18 meses de aquel programa y no se demostró nada de todo lo que se dijo”.

Recordemos que “La Morsa” es el apodo con el que se menciona al presunto jefe del tráfico de efedrina en el país que desencadenó en el Triple Crimen de General Rodríguez. “En todos lados está clarísimo que yo no soy. Los abogados de este personaje que trajeron de México en enero del año pasado dicen en C5N no es Aníbal. Ellos dicen que es un tipo de apellido Posse. Después el Gobierno metió la cuchara a través de Patricia Bullrich y de toda la mugre que ellos arrastran con los abogados estos”, remarcó.

A Fernández le consultaron sobre Ibar Esteban Pérez Corradi, a quien le dictaron la falta de mérito en la causa por el triple crimen y respondió: “Me chupa un huevo. No me importa nada lo que pasa con este tipo. Ni me puso triste, ni preocupado, ni contento, ni despreocupado. Vos no me podés inventar una vida que yo no tuve. Tengo custodios desde el 2002, ¿nadie sabe qué hacía yo? Mostrame un papelito, un mensaje, un GPS. No existió nada de eso”.

