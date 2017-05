⏯ Escuchar Noticia

¿Los gendarmes fueron asesinados?

¿Los gendarmes fueron asesinados? ¿Por qué el Gobierno no investiga y confirma o desmiente esta noticia?

Cosme Beccar VarelaHe recibido con horror del Sr. Juan Carlos Alsina, habitualmente bien informado, la noticia que a continuación transcribo:

“Peritos de Gendarmería confirman que las pericias dieron como resultado, que el ómnibus desbarrancado en Salta fue un atentado. Le dispararon a la cubierta delantera.

“Suboficiales de Gendarmería han pedido a sus Superiores reprimir con dureza a la organización Tupac (N: dirigida por Milagro Sala) sabiéndose fehacientemente que por medio de trabajos realizados por Icia., alertaban de estos hechos, sin haberse tomado los recaudos pertinentes.”

Si se confirmara que 43 integrantes de la Gendarmería Nacional fueron asesinados mediante un disparo contra uno de los neumáticos del ómnibus en que viajaban, para desbarrancarlo, el hecho sería gravísimo, mucho más grave que los problemas económicos y otros en que ha dejado sumido el país la tiranía kirchnerista.

Sería aún más grave que el gobierno del Sr. Macri ocultara la existencia de una investigación de la Gendarmería de la que resulta que una de las cubiertas delanteras del ómnibus que cayó aplastando a los 43 gendarmes, fue alcanzada por un disparo de arma de fuego.

Exijo al gobierno y en especial a los Jefes de la Gendarmería, por mí y por todos los argentinos de bien, que confirmen o desmientan esta noticia gravísima. Y si se confirma que, manifiesten qué medidas se están tomando para identificar a los responsables y detener lo que puede ser el comienzo de una nueva escalada terrorista. Si la noticia es falsa, que lo digan clara y públicamente.

Esto pone nuevamente en el candelero la inicua continuación por parte de Macri de la criminal política de “derechos humanos” de la tiranía y la impostergable obligación de liberar inmediatamente a los secuestrados políticos anulando todas las decisiones judiciales y legislativas que contra todo Derecho violaron la supresión de la Justicia militar, el principio de la cosa juzgada, la revocación de las amnistías e indultos negadas a los militares y confirmadas en favor de los terroristas, la aplicación retroactiva de leyes penales, etc., etc., etc.

Macri juró defender la Constitución. Que demuestre ahora que realmente la defiende y que no es una simple continuación pactada de la oprobiosa tiranía kirchnerista, con algunas modificaciones “cosméticas” que no hacen al fondo de la cuestión. Dios quiera que lo demuestre.

Cosme Beccar Varela

La botella al mar

QUE SIENTES... Me Gusta Me Gusta Genial Jaja Increible Triste Me enoja

COMENTAR / OPINAR

Comentarios

[responsivevoice_button buttontext="Play" voice="Spanish Female"]