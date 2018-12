Más cambios y designaciones nuevas, ¿Y ya van?

Esta mediodía, la ex presidente de Inmigrantes Juveniles Verónica Kinderknecht formalizó su incorporación al equipo de gestión del intendente Enrique Cresto. La joven llega a la actividad pública luego una activa participación organizativa en las últimas ediciones de la Fiesta del Inmigrante y con una amplia experiencia en la coordinación de equipos de trabajo.

La flamante funcionaria fue recibida hoy por el Intendente, quien le hizo entrega del respectivo decreto de designación, y mantuvo una reunión de trabajo con Cresto, el secretario de Gobierno Alfredo Francolini y el subsecretario de Cultura César Tisocco. Luego, fue presentada por Francolini y Tisocco al personal de la dependencia que quedará a su cargo.

“Estoy muy entusiasmada y con muchas ganas de sumarme a la gestión”, destacó la nueva coordinadora de Eventos. “Tanto desde Inmigrantes como desde el lugar de ciudadana de Concordia, venía siguiendo con mucho interés la forma de trabajo del Intendente y de su equipo, principalmente en lo que tiene que ver con las actividades culturales, turísticas y los eventos populares, que son los temas que me interesan más; así que me alegra mucho y agradezco mucho también esta oportunidad que me da el Intendente de formar parte de todo esto y desde el lugar que me dieron poner lo mejor de mí para aportar a todo este movimiento que hay en la ciudad y que es muy positivo para todos”, agregó.

“Muchas veces me tocó compartir jornadas de trabajo con la gente de la Coordinación de Eventos. Sé que trabajan muy bien y que hay un equipo consolidado, que en los últimos años viene desarrollando una actividad muy intensa y tienen mucha experiencia, así que no tengo dudas que vamos a poder trabajar muy bien”, resaltó Kinderknecht.

Cresto, por su parte, felicitó a la joven funcionaria y destacó la importancia de “poder contar con más gente que desde las instituciones y el sector privado se incorporan a la gestión pública para aportar experiencia, vocación de servicio y capacidad de trabajo”.

Para Cresto, la incorporación de Kinderknecht permitirá dar continuidad a lo que se venía haciendo y “profundizar el trabajo en algunos aspectos que consideramos prioritarios para esta etapa, donde nos proponemos reforzar el posicionamiento de Concordia como una ciudad donde hay eventos de relevancia todo el año y donde el trabajo con el sector privado posibilita que seamos una plaza elegida para grandes eventos que desde lo que hace al turismo, la cultura y la actividad comercial son muy beneficiosos para el desarrollo de la ciudad ”, concluyó