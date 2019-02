Megacable les llueven las quejas y reclamos por la mala atención y servicio, pero no sé hacen cargo

Quejas de usuarios por la mala prestación del servicio de internet por parte de empresa de TV por cable. “Desde hace tres meses se corta permanentemente, no dan respuesta a los reclamos y la salida es hablar con ustedes en el diario y de última accionar legalmente”, detalló un usuario.

Pablo Marín ayer concurrió a la redacción de El Sol para manifestar el reclamo de un grupo de usuarios de la zona residencial del barrio Nébel por el servicio de internet de la empresa de televisión por cable. Aseguran que se corta, es deficiente y que en la empresa no le recibieron la nota expresando la disconformidad de los usuarios.

“Hicimos una nota redactada por un profesional que nos asesora, porque ya estamos cansados de reclamar individualmente y decidimos presentar la nota con número de documento y de usuario a los fines de tener una respuesta. La empresa no quiso recibir nuestra nota, hoy (por ayer) fuimos de nuevo y nos maltrataron. Primero me atendieron en la puerta de calle 9 de julio, luego nos cerraron la puerta en la cara y yo grité un poco ante tal situación. Ahí fue que una empleada me atendió mal, después lo hizo un gerente que nos dijo que no podía recibir nuestra nota, cuando nosotros somos usuarios y estamos pagando por un servicio y debería existir una contraprestación”.

Marín explicó que el reclamo está fundado en el mal funcionamiento del servicio. “Desde hace tres meses se corta permanentemente, no dan respuesta a los reclamos y la salida es hablar con ustedes en el diario y de última accionar legalmente”, detalló.

Señaló que el pedido tiene la firma de un total de 12 vecinos, familias de cuatro manzanas que reciben como explicación, por parte del personal técnico de la empresa, que el problema está en un nodo. El inconveniente está suscitado en el barrio Nébel, en Chabrillón y Victorino Simón.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR NO RECEPCIONÓ LA QUEJA

Para colmo de males relataron a nuestro medio que el mismo reclamo fue canalizado sin éxito en las oficinas de Defensa del Consumidor del municipio, donde aseguran que tampoco les recibieron la misiva.

“Una vecina concurrió a Defensa del Consumidor de la Municipalidad, de calle Avellaneda, donde obtuvo como respuesta que esperemos dos o cuatro días, sin darnos ningún argumento y sin recibir la nota. Ahora decidimos concurrir al diario El Sol, que es más efectivo que ir a la justicia”, dijo y agregó categóricamente “a nosotros nos están robando con el servicio”, señaló.

Cada usuario abona 1.000 pesos mensuales por el servicio y todas las noches a partir de las 20 horas deja de funcionar. “Si estás mirando una película se te corta Netflix y ni siquiera podés mandar una foto ni escribir un Whatsap”, concluyó.

