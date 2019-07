Lamentablemente, Mariela Costen, madre de dos hijas, que fue baleada por dos delincuentes en moto el sábado por la madrugada, falleció este lunes a la mañana tras dos días de agonía en el Hospital Masvernat. La mujer de 44 años, jugadora de rugby de Las Palmeras, tenía muerte cerebral y según los médicos su estado era «irreversible». Su familia decidió donar sus órganos.

Yamila Costen, hermana de la víctima, confirmó a El Sol que ante el cuadro irreversible decidieron donar los órganos de Mariela. El operativo se llevará a cabo entre las 19 y 21 horas, cuando personal del CUCAIER (Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos) arribe a la ciudad.

Por su parte, Silvia Costen (familiar), reiteraba esta mañana a través de las redes sociales la colaboración de la comunidad para dar con los autores del crimen. Bajo el título ‘Mariela nos necesita Concordia‘ escribió: «por favor si alguien vio algo o pasó en momento que a mi hermana la estaban asaltando que se comunique con nosotros o la policía, cualquier cosita que tal vez uno piense que es una pavada a nosotros nos va ayudar, estas personas no pueden quedar impunes».

Mariela Costen, de 44 años, regresaba junto a Ana García (19) de un boliche bailable, donde habían ido a festejar el Día del Amigo. Las amigas habían decidido emprender el regreso a sus hogares caminando porque no les alcanzaba el dinero para un remis. Cerca de las 04:30 hs. del sábado mientras caminaban por Avenida Eva Perón, hasta llegar a la intersección con Rep. del Brasil, dos hombres a los que ya habían visto en inmediaciones del Casino (una cuadra antes); les apuntan con un arma de fuego con la orden de no mirarlos y entregar sus pertenencias; sin embargo, pese a no resistirse y haber entregado el poco dinero que tenían ($110), uno de ellos dispara contra el rostro de Mariela provocándole graves heridas.

Transcurrido las primeras horas del hecho, el fiscal del caso Martín Nuñez relató para nuestro medio el testimonio brindado por Ana García (19), víctima sobreviviente del terrible asalto. Según el funcionario, la joven le manifestó que «quien se encontraba en el manubrio de la moto le dijo al otro caco ‘que hiciste…que hiciste’ como que se le había ido la mano, aparentemente no era lo que habían pactado y que el propósito era el de robarles las cosas y huir». En cuanto a las identificación de los delincuentes había señalado que se estaba buscando en 16 cámaras que hay en esa zona.

En igual sentido se había expresado el jefe de la departamental, comisario José Enrique Querencio, quien confirmó «solo sabemos que son dos masculinos jóvenes que se conducían una moto cross color roja, estamos trabajando con las cámaras de seguridad de viviendas y comercios, de la Avda. Perón, son unas cuántas y hasta ahora tenemos una imagen bastante distante que nuestros técnicos están tratando de mejorar y ampliar a ver si se los puede reconocer».

