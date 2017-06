⏯ Escuchar Noticia

Niez le contesta a Cresto

El Presidente de la Delegación Argentina

ante CTM de Salto Grande, le contesto al

Intendente Cresto, luego de que el se refiriera al acceder de CTM, en esta nueva inundación.

“Salto Grande, 5 de junio de 2017

Señor Presidente Municipal Dr. Enrique Tomás Cresto:

Me dirijo a Usted en atención a su nota de fecha 3 de junio pasado en la que se expresa acerca de la problemática generada por la creciente del río Uruguay que en estos días castiga nuestras costas. En la misma, realiza además, propuestas acerca de la operación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande y de eventuales indemnizaciones para ribereños aguas abajo de la presa.

En primer lugar, debo decirle que lamento mucho tomar conocimiento de su nota a través de un diario digital local, antes que en nuestras oficinas. Me hubiera gustado recibir su invitación a dialogar sobre el triste problema que nos afecta tanto a los concordienses así como también, a todos los que se encuentran a orillas del río Uruguay, particularmente a los ciudadanos que viven por debajo de la cota 14 en Concordia, que de haberse cumplido la Ordenanza Nº 24447 del año 1989, no debería estar habitada.

Varios mandatos se han cumplido y otros tantos gobiernos han pasado desde aquella ordenanza, sin embargo aún tenemos por delante una situación que ya no deberíamos estar viviendo, y siempre recordada por los intendentes cuando llega la creciente para pedir ayuda, pero eternamente olvidada en todas las dependencias en las que debería ser tratada y resuelta.

Justamente, para cambiar esas realidades, es que un día decidí participar en política, pero también entiendo que no es ahora el momento para estos debates, ahora es momento de administrar todos los recursos con los que contamos los actores directos para que la creciente dañe lo menos posible y que los ciudadanos no sufran nuevamente las consecuencias de muchos años de desidia en la dirigencia política.

En cuanto a su pedido de actuar con responsabilidad, tenga por seguro que es la única forma en que me manejo en la vida, mucho más aún cuando mi trabajo actual es gestionar junto a nuestros hermanos uruguayos un Organismo de la trayectoria de Salto Grande, respaldado por la tarea del excelente plantel técnico con que cuenta, el cual, no tengo dudas Señor Presidente Municipal, sabrá hacer el mejor trabajo posible para preservar tanto a nuestros vecinos aguas arriba y aguas abajo de la presa, así como también a las instalaciones del Complejo.

Demás está decir que recibo sus sugerencias como dirigente político que es, pero nunca como un especialista en hidrología. Los Estados trabajan por y para el bien común. Así es como actualmente entendemos la forma de hacerlo desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y así se está haciendo y continuará haciéndose, al menos mientras la gestión esté a mi cargo.

No son tiempos para hacer planteos oportunistas o demagogia con exigencias sobre una situación tan dolorosa como es la creciente que estamos soportando. En lo personal tengo mis exigencias pero por respeto a mis vecinos, voy a dejarlas para tratarlas cuando la creciente pase y las condiciones estén dadas para resolver este presente y planificar el futuro.

En Salto Grande tenemos a su disposición todo el historial de datos técnicos que fundamentan nuestras decisiones, así como también la información de todas las indemnizaciones que se han abonado a personas privadas y públicas, incluído el municipio que usted preside.

Cada pago tiene su fundamento y objetivo concreto. Concordia recibió y recibe una cantidad importante de fondos para resolver situaciones como la que nos afecta en estos días y usted lo sabe.

Los fenómenos de la naturaleza exceden los deseos y voluntades de quienes tenemos la responsabilidad delegada de gestionar los recursos disponibles.

Es tiempo de honrar los mandatos, en eso estamos en Salto Grande, tratando de hacer lo mejor para todos, de evitar errores y si ocurrieran, encontrar la manera más rápida de repararlos.

Atentamente, Roberto Niez”

