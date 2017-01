No tires más la cascara de la sandía, tiene más beneficios de lo que piensas

Por lo general, cuando hablamos de sandía, nos viene a la mente lo rico y jugosa que es esta fruta. La misma es rica en vitaminas y minerales que nos hacen permanecer saludables. Ahora bien, lo que pocos saben es que su cascara contiene propiedades muy poderosas.

Sí, has leído bien, la parte blanca, dura y sin sabor de la cascara es mucho más efectiva para nuestra salud que la propia pulpa de la sandía. En este artículo te daremos todos los detalles al respecto.

Estamos seguros de que, una vez sepas todo lo que pueden conseguir con la cascara de la sandía, no la desecharás más. De hecho, países del sur de Asia y Estados Unidos están incluyendo esta parte de la sandía en las ensaladas. Todo esto, debido a los muchos beneficios de salud que tenemos al consumirla.

Entre otras cosas, la cascara de la sandía es rica en vitaminas A, B6 y C, además de potasio, magnesio y zinc. Todas estas vitaminas y minerales harán que tu cuerpo funcione mejor y tengas más energías. Pero eso no es todo, ya que la cascara también posee licopeno. Esta sustancia es un potente antioxidante muy efectivo para protegerte de muchas enfermedades. Tanto es así, que muchos han afirmado que el 95% del valor nutricional de la sandía está en la cascara.

Esta parte de la fruta también es rica en citrulina, aminoácido esencial para la salud de los músculos. Gracias a la citrulina, podrás ganar masa muscular rápidamente y con poco esfuerzo. Por otro lado, el libido y la fibra presentes en esta parte de la fruta estimulan la pérdida de peso.

Otro de los beneficios de la citrulina es que reduce la ansiedad, haciéndote sentir satisfecho por más tiempo. Esta sustancia también tiene propiedades diuréticas y elimina el exceso de líquido en el cuerpo. Además, al ingerir la cascara de esta fruta aumentamos las defensas de nuestro sistema inmunológico.

Ahora bien, puesto que esta parte de la sandía no tiene sabor ¿Cómo podemos comerla? Una buena idea es picarla en trozos pequeños y añadirla a nuestras ensaladas. También pudiéramos comerla acompañada de atún o pechuga de pavo. Otra opción sería preparar una batida de cascara de sandía o hacer una infusión con estas y tomarla 2 veces al día.

No sigas desperdiciando la parte más nutritiva de las sandias. Empieza a sacarle provecho hoy mismo y utilizarla de la manera que más te plazca.

