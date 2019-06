El cirujano Daniel Ojeda, imputado por la muerte de Iris Amaro en un caso por mala praxis, recibió «libertad ambulatoria, con medidas de coerción” determinada por el juez de garantías Mario Figueroa.

Este miércoles se realizó en la Sala N°2 de la Cámara Penal de los tribunales de Concordia, una audiencia donde la defensa del cirujano Daniel Ojeda, imputado por la muerte de Iris Amaro, solicitó la apelación de la prisión domiciliaria ante el juez de garantías Mario Figueroa, el que dispuso la “libertad ambulatoria, con medidas de coerción” para el galeno, a quien se le impuso presentarse “tres veces por semana en sede de fiscalía”, al igual que otras prohibiciones, como la de salir de Concordia y no concurrir a la clínica en la que operaba, que es el lugar en que ocurrió el hecho que se investiga y que lo tiene como principal acusado.

VOY A HACER GUARDIA EN LOS HOSPITALES, DIJO OJEDA

En declaraciones ante cronistas de EL SOL, el cirujano Daniel Ojeda mencionó que “a medias recuperé la libertad, la verdad es que necesito primero por una salud mental, y sobre todo necesito salir a trabajar para llevar el sustento a mi familia, tengo muchos hijos, tengo menores a cargo y realmente estamos padeciendo una crisis económica justamente porque estaba privado de la libertad”, dijo.

Asimismo reconoció: “obviamente que estoy muy apenado por lo que pasó, yo estudié medicina, me fui a estudiar a Córdoba a los 18 años con mucho esfuerzo, desde los 23 años que soy cirujano, tengo 55 años y estudie para salvar vidas -aclaró- así que realmente en este momento me siento en una contradicción con todo lo que me está sucediendo, yo estudié para salvar vidas”, insistió y afirmó que “todavía no pude comunicarme con la familia de la víctima, me gustaría porque me siento muy apenado pero en este tiempo que estuve detenido no puede ni siquiera hablar con mi abogado”, soslayó el médico, al tiempo que agregó “estoy esperando el momento para decir toda mi verdad”.

“Tengo que trabajar y mi trabajo será relacionado con la medicina porque yo soy médico, yo tengo actualmente suspendida de manera preventiva la matrícula en Entre Ríos, pero en otras provincias yo ya tengo matrícula, o sea que puedo trabajar, básicamente haría guardia en los hospitales, lo que prácticamente ningún médico quiere hacer”, resaltó.

EL FISCAL APELARÁ LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ FIGUEROA

El Dr. Martín Núñez, fiscal que entiende en la causa, le dijo a cronistas de EL SOL que “yo voy a apelar la resolución porque no estoy de acuerdo, yo planteo de que el riesgo procesal subsiste, no tengo garantías de que una persona que ya está comprobado, dicho no solamente por el mismo juez en las audiencias anteriores, sino por la cámara, incluso por la cámara de casación, de que amedrentó a testigos, no me brinda la seguridad de que en libertad no lo vuelva a hacer”, dijo y recordó que: “la declaración más importante de los testigos es en el juicio, si el testigo no viene al juicio, no tengo la prueba, y la misma es tal en el juicio, por eso es que solicitamos que los testigos vengan en libertad a declarar al juicio sin poder ser atemorizados por una persona que ya los a amedrentado, entonces no me brinda la seguridad necesaria, pero bueno, no es lo que entendió el juez”, lamentó.

Del mismo modo el fiscal señaló que “la investigación que estoy llevando adelante viene avanzando bien, hay muchas pruebas que se han producido en estos 60 días, hay una pericia que es fundamental, es la pericia química que esa está faltando y luego de que venga, se hace una pericia global de toda la evidencia médica incorporada, que eso se va a hacer en otra jurisdicción y luego de eso ya estaríamos para pasar a la etapa del juicio”, adelantó.

“Yo voy apelar”, insistió Núñez “lo voy a hacer enseguida”, exclamó y refirió respecto del tiempo en que puede demorar el fallo de apelación, “nótese que por ejemplo la audiencia de hoy (por ayer) fue planteada por la defensa el día 31 de mayo, o sea que demoró unos 19 días, la decisión estará a cargo del mismo juez que resolvió las apelaciones anteriores, o sea que le tocará al Dr. Eduardo Degano”, recordó.

“SI NO HAY PELIGRO DE FUGA NO LE VEO LA RAZÓN DE QUE NO PUEDA SALIR DE CONCORDIA”, DIJO EL ABOGADO DEFENSOR

Por su parte el abogado defensor del médico Ojeda, el Dr. Oscar Bacigalupe, expresó ante nuestros cronistas que “esto es algo que lo habíamos estudiado, lo habíamos analizado, creo que yo nunca tuve dudas de que la prisión preventiva se había agotado, los fundamentos dados por la anterior resolución del Dr. Mario Figueroa era nula y carecía de total sentido y en definitiva nos dio la razón el tribunal de apelaciones, volvió a garantías, se dictó un nuevo fallo que nos hizo lugar a la no prórroga de la prisión preventiva”, reconoció y lamentó que su defendido no pueda salir de la ciudad, “pensamos que no habiendo peligro de fuga se le impide a mi defendido salir de Concordia, se lo hace concurrir 3 veces por semana (lunes martes y miércoles) a firmar al juzgado, lo cual es una cosa que contradice toda la lógica”, rezongó.

En ese mismo tono Bacigalupe insistió en que “si no hay peligro de fuga no le veo la razón de que no pueda salir de Concordia”, espetó y agregó “mi defendido se comprometió a trabajar, él tendría que buscar una actividad lícita, cualquier actividad que sea lícita, sabemos que el Colegio Médico le retiró la matrícula así que no podría trabajar de médico pero podría dedicarse a ser comerciante o vender churros, o lo que él quiera”, dijo el abogado.

